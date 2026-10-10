La vida regresa a los lavaderos de Vilaño y al castro de Montes Claros 

Representación en el castro de Montes Claros Raúl López Molina

El Festival de Títeres de Vilaño (FITVI) continúa el fin de semana en la aldea larachesa con faladoiros, obradoiros y representaciones teatrales. Este sábado por la mañana las actividades se centraron en la Fonte da Areosa y en el Muíño das Fervenzas, con la recreación de las mujeres lavando la ropa en los lavaderos, tal como se hacía antiguamente en la aldea, y una ruta por los ríos de lavar. La representación corrió a cargo de las mujeres de la localidad.

Por la tarde el escenario de las actividades se trasladó al castro de Montes Claros. Además de títeres en clave de humor, la arqueóloga Puri Souto pronunció una charla con las leyendas sobre el yacimiento, para continuar con un picnic en el mismo lugar, que supuso un encuentro de convivencia para los vecinos de la zona.

Representación en los antiguos lavaderos de Vilaño M. N.

El festival continúa este domingo centrado en otro de los lugares históricos de la localidad, el antiguo salón de baile de Gendes, en Areosa. A las 18.00 horas habrá un espectáculo del titiritero argentino Manu Mansilla y continuará un ‘faladoiro’ sobre la memoria de este emblemático espacio.

La jornada concluirá con una sesión de música y baile, recreando los tiempos pasados. El festival organizado por la Asociación Cultural Adro de Vilaño pretende ser un punto de encuentro entre generaciones y recuperar la memoria local.