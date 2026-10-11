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Laracha

A Laracha prepara sus 'Andainas de Outono'

El martes 13 de octubre abrirá el plazo para anotarse en el programa de actividades

Diana Bergara
11/10/2026 19:30
Vista de la playa de Traba, en el municipio de Laxe
Vista de la playa de Traba, donde empezará una de las rutas
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El Concello de A Laracha abrirá el martes 13 de octubre el plazo para anotarse en una nueva edición del programa municipal ‘Andainas de Outono’, que este año propone tres recorridos por espacios naturales  próximos al término municipal de A Laracha, que se realizarán en las próximas semanas.

La iniciativa tiene como objetivo promover los hábitos de vida saludables a través de la actividad física al aire libre, además de ofrecer a los vecinos la oportunidad de descubrir paisajes, espacios naturales y elementos del patrimonio cultural y etnográfico del entorno. Son rutas de dificultad baja y dirigidas a mayores de 10 años. 

La programación comenzará el domingo 25 de octubre con la Senda del río Sisalde, en el municipio de Arteixo, con un recorrido circular de 10 kilómetros. El itinerario discurre al lado del río y permite presenciar pequeñas fervenzas, zonas de bosque, áreas de cultivo y antiguos molinoes de agua, algunos restaurados.

La segunda cita será el domingo 8 de noviembre con la ruta de Traba a Laxe, un itinerario lineal de 7,7 kilómetros. El programa finaliza el domingo 15 de noviembre con Carreiro do Río Baio (Zas), una ruta circular de 12 kilómetros. En las tres jornadas la salida será a las 9.30 de la plaza Les Sables d´Olonne de A Laracha, el mismo punto de regreso para los participantes. 

Las plazas son limitadas y la inscripción es gratuita con preferencia para empadronados en el termo municipal de A Laracha. Los interesados pueden anotarse a partir del martes 13 online en la web actividades.laracha.gal, de forma presencial en la Casa de Cultura o llamando al 676963062.

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