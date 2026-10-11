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Laracha

Los afectados por la planta de biogás en A Laracha llevan su protesta ante Augas de Galicia en A Coruña

La movilización será este martes

Redacción Carballo
11/10/2026 16:50
La concentración contra la planta de biogás, en Soandres
Una pasada concentración de Stop Biogás
Mar Casal
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Continúan las movilizaciones contra la planta de biogás proyectada en la parroquia larachesa de Soandres. La plataforma Stop Biogás A Laracha ha convocado para este martes una protesta ante Augas de Galicia, en A Coruña, a las 11.00 horas.

El día 13 de cada mes, el mismo día en que se hizo público el proyecto, la plataforma lleva a cabo una protesta en diferentes escenarios; en esta ocasión, ante la sede de Augas de Galicia, uno de los organismos públicos implicados en el proceso de autorización de la macroplanta, que cuenta con el rechazo mayoritario de los vecinos y de los concellos afectados.

Para facilitar la asistencia habrá un punto de encuentro previo en el monasterio de Soandres, a las 10.00 horas, para compartir vehículos y, de paso, reducir la contaminación medioambiental.

Tras varios intentos de trasladar sus argumentos legales, medioambientales y sociales a las administraciones implicadas, la plataforma considera que llegó el momento de volver a las movilizaciones en la calle. “Toca volver saír á rúa e mostrar que a veciñanza quere participar e ser tida en conta nas decisións que lles afectan”, afirman desde la plataforma.

En paralelo a las movilizaciones, la plataforma sigue trabajando en actividades de concienciación mediambiental de la ciudadnaía, como el obradoiro para niños realizado este sábado en la XVI fiesta gastronómica en el campo de fútbol de Vista Alegre, organizada por la asociación Santa Lucía de Soandres.

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