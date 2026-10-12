Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

A Laracha apuesta por convertir el castro de Montes Claros en un gran recurso turístico

Se llevarán a cabo actividades educativas y divulgativas y se construirá una senda peatonal hasta la plaza de Areosa y el CEIP Otero Pedrayo

Diana Bergara
12/10/2026 19:08
Los vecinos de Vilaño, en A Laracha, llenaron de animación del castro de Montes Claros con su Atardecer no castro
Fiesta castreña en el yacimiento el pasado verano
Raúl López Molina
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de A Laracha impulsa un nuevo proyecto para continuar poniendo en valor el castro de Montes Claros como un destacado recurso patrimonial y turístico del municipio. La iniciativa pretende potenciar su conocimiento y aprovechamiento por parte de los vecinos y las personas que visitan del municipio con la organización de actividades educativas y divulgativas en el propio yacimiento y en su entorno. 

Para ello también se incluye la creación de una senda peatonal que permitirá mejorar los accesos y su conexión con la plaza da Areosa, que alberga la iglesia de Santiago de Viñao, y con el CEIP Otero Pedrayo. La senda tendrá un kilómetro de longitud, alternando los márgenes derecho e izquierdo según las posibilidades que ofrezca cada tramo, con un ancho medio de 1,80 metros.

 También se instalará señalización horizontal y vertical. El proyecto cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y será cofinanciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La creación de esta senda, además de integrar el ámbito del castro en la vida cotidiana de los vecinos, proporcionará un nuevo espacio para la actividad física, la socialización y el disfrute del entorno patrimonial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los vecinos de Vilaño, en A Laracha, llenaron de animación del castro de Montes Claros con su Atardecer no castro

A Laracha apuesta por convertir el castro de Montes Claros en un gran recurso turístico
Diana Bergara
Vista de la playa de Traba, en el municipio de Laxe

A Laracha prepara sus 'Andainas de Outono'
Diana Bergara
La concentración contra la planta de biogás, en Soandres

Los afectados por la planta de biogás en A Laracha llevan su protesta ante Augas de Galicia en A Coruña
redacción carballo
Representación en el castro de Montes Claros

La vida regresa a los lavaderos de Vilaño y al castro de Montes Claros
redacción carballo