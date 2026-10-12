A Laracha apuesta por convertir el castro de Montes Claros en un gran recurso turístico

Fiesta castreña en el yacimiento el pasado verano Raúl López Molina

El Concello de A Laracha impulsa un nuevo proyecto para continuar poniendo en valor el castro de Montes Claros como un destacado recurso patrimonial y turístico del municipio. La iniciativa pretende potenciar su conocimiento y aprovechamiento por parte de los vecinos y las personas que visitan del municipio con la organización de actividades educativas y divulgativas en el propio yacimiento y en su entorno.

Para ello también se incluye la creación de una senda peatonal que permitirá mejorar los accesos y su conexión con la plaza da Areosa, que alberga la iglesia de Santiago de Viñao, y con el CEIP Otero Pedrayo. La senda tendrá un kilómetro de longitud, alternando los márgenes derecho e izquierdo según las posibilidades que ofrezca cada tramo, con un ancho medio de 1,80 metros.

También se instalará señalización horizontal y vertical. El proyecto cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y será cofinanciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La creación de esta senda, además de integrar el ámbito del castro en la vida cotidiana de los vecinos, proporcionará un nuevo espacio para la actividad física, la socialización y el disfrute del entorno patrimonial.