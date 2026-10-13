El obradoiro de emprego de A Laracha acondiciona el entorno de la rectoral de Montemaior

El alcalde, José Manuel López y los ediles Rocío López y Pablo Cambón comprobaron el estado de los trabajos que se acometen en el Igrexario de Montemaior Concello da Laracha

El alumnado del obradoiro de emprego A Laracha X inició los trabajos de acondicionamiento de la parcela que alberga la casa rectoral de Montemaior, una de las actuaciones previstas dentro de la fase práctica de este programa dual de formación y empleo que promueve el Concello con el apoyo económico de la Xunta de Galicia.

La intervención corre a cargo de los alumnos de la especialidad de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

En una primera fase se realizó el desbroce de la parcela y los trabajos de preparación del terreno para proceder al sembrado del césped. A continuación, se creará el cierre ajardinado mediante la plantación de macizos florales y especies arbóreas decorativas.

También se contempla la creación de un sendero de graba ornamental que comunicará las diferentes zonas e instalaciones existentes en la parcela -edificio principal y anexos, incluyendo los nuevos aseos públicos-, facilitando así el tránsito a pie por el espacio y contribuyendo a su ordenación.

En una fase posterior intervendrá el alumnado de la especialidad de trabajos de carpintería y mueble, que se encargará de construir una estructura de madera destinada a funcionar como refugio climático generando una zona de sombra.

El alcalde, José Manuel López Varela, el edil de obras, Pablo Cambón, y la concejala de Empleo, Rocío López, visitaron el lugar de las actuaciones para conocer el desarrollo de los primeros trabajos y mantener un encuentro con la directora y con los docentes del taller para abordar la planificación de las intervenciones que se llevarán a cabo en este espacio.

Las actuaciones en curso contribuirán a la mejora y puesta en valor del entorno de la casa rectoral, edificio que está siendo objeto de una reforma integral para transformarlo en una instalación municipal destinada a acoger iniciativas relacionadas especialmente con la valorización del sector primario y actividades de voluntariado juvenil, al funcionar también como albergue.

En la misma parcela se crearon además aseos públicos para uso de la ciudadanía.

Los trabajos en Montemaior forman parte del conjunto de intervenciones que el alumnado del taller de empleo A Laracha X está desarrollando en diferentes espacios públicos del municipio.

Entre ellas figuran la mejora de estructuras de madera del área recreativa de Gabenlle y paseo fluvial del Anllóns, y ajardinamiento de las plazas del Ayuntamiento, O Recreo y de la Cultura, así como en el área verde de la urbanización Monte Claro, en Cabovilaño.

En el taller de empleo A Laracha X participan veinte alumnos trabajadores, diez en cada una de las dos especialidades, que están vinculados al Concello mediante un contrato de formación.