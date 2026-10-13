“Morremos nós e o Anllóns”: el grito contra el biogás de A Laracha llega a Augas de Galicia

“Biogás así non. Morremos nós e o Anllóns”. Con este mensaje, un centenar de vecinos de A Laracha trasladaron este martes su rechazo a la planta de biogás proyectada en Soandres hasta las puertas de Augas de Galicia, en A Coruña. La plataforma Stop Biogás A Laracha volvió a movilizarse para expresar su preocupación por las posibles consecuencias de la instalación sobre el río Anllóns, el medioambiente y la calidad de vida de la población.

La protesta comenzó a las 11.00 horas frente a la sede del organismo autonómico, situada en la rúa Vicente Ferrer. Allí, los participantes desplegaron una gran pancarta en la que vinculaban su oposición al proyecto con la defensa del Anllóns, uno de los principales símbolos naturales de la comarca.

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El mensaje central estuvo acompañado de otras consignas que reflejaban las preocupaciones de los manifestantes. “Queremos vivir con aire limpo” y “Soandres é vida, o biogás ruína” fueron algunos de los lemas que pudieron leerse entre los asistentes, muchos de los cuales vestían camisetas negras con mensajes de rechazo a la instalación.

La elección de Augas de Galicia como escenario de la concentración no fue casual. Los convocantes quisieron llevar sus reivindicaciones directamente ante el organismo autonómico responsable de la gestión del agua, uno de los aspectos que más inquietud genera entre quienes se oponen al proyecto.

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La plataforma teme que la actividad de la futura planta pueda tener consecuencias negativas sobre el entorno de Soandres y la cuenca del Anllóns. Se trata de preocupaciones expresadas por los colectivos contrarios a la instalación, que reclaman que sean examinadas y tenidas en cuenta durante su tramitación.

Una protesta que se repite cada día 13

La movilización de este martes también tuvo una importante carga simbólica. Stop Biogás A Laracha ha convertido el día 13 de cada mes en una fecha de reivindicación, en recuerdo de la jornada en la que el proyecto salió a exposición pública.

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En esta ocasión, el colectivo decidió trasladar la protesta fuera del municipio y concentrarse ante Augas de Galicia para reclamar una mayor atención por parte de las administraciones.

En los días previos, la plataforma había insistido en la necesidad de que los vecinos puedan participar en las decisiones que afectan directamente a su territorio. “Agora toca volver saír á rúa e mostrar que a veciñanza quere participar e ser tida en conta nas decisións que afectan ao noso”, señalaba en su convocatoria.