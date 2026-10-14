A Laracha conecta campo, industria y turismo para impulsar el empleo

Ana Carmen Jiménez, Rocío López, y José Manuel López Varela, presentando este miércoles el nuevo programa municipal Mar Casal

El Concello de A Laracha pone en marcha ‘A Laracha Conecta’, un programa que busca impulsar el empleo, favorecer el emprendimiento y generar nuevas oportunidades de negocio mediante la colaboración entre los principales sectores económicos del municipio.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña, fue presentada este miércoles por el alcalde, José Manuel López Varela, la concejala de Promoción Económica, Rocío López, y la agente de empleo Ana Carmen Jiménez. Según explicaron, las actividades se desarrollarán durante este mes y el siguiente con el objetivo es acercar a empresas y profesionales, compartir experiencias y explorar posibles proyectos conjuntos.

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El programa se articula en torno a tres ámbitos: agricultura y ganadería, industria y oficios, y turismo y deporte. Cada uno contará con actividades específicas que permitirán dar a conocer iniciativas empresariales y analizar las posibilidades de crecimiento de la economía local. López Varela destacó la importancia de seguir construyendo “un concello para vivir, pero tamén para traballar, emprender e desenvolver novos proxectos empresariais”.

Doscientos escolares descubrirán las empresas locales Cerca de 200 escolares de A Laracha y alumnos de FP de otros concellos participarán durante octubre en visitas a explotaciones agrícolas y ganaderas y a empresas industriales del municipio, dentro del programa ‘A Laracha Conecta’.



Los alumnos de Primaria conocerán de primera mano el trabajo en el campo y las granjas, mientras que los de ESO, Bachillerato y FP visitarán instalaciones industriales. La iniciativa pretende dar a conocer a los jóvenes la realidad laboral de su entorno y mostrarles las oportunidades profesionales que ofrece A Laracha.

Una de las principales propuestas de la iniciativa será la celebración de tres jornadas abiertas a la ciudadanía. La primera tendrá lugar el 13 de noviembre en Paiosaco, coincidiendo con la feria. Estará dedicada al sector primario y contará con jóvenes emprendedores vinculados a la agricultura y la ganadería, además de representantes de una explotación ganadera local.

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El 18 de noviembre, la Casa da Cultura de A Laracha acogerá un encuentro sobre industria y oficios, centrado en la actividad empresarial y las posibilidades de colaboración entre profesionales.

La tercera jornada se celebrará en Caión durante la semana del 23 de noviembre, en una fecha todavía por concretar. Abordará las oportunidades relacionadas con el turismo y el deporte, dos actividades con potencial para desarrollar iniciativas conjuntas.