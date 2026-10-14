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Laracha

A Laracha inicia la cuarta edición de sus Xornadas de Promoción da Saúde

Una charla sobre la menopausia abrió este miércoles las jornadas

Rosa Balsa
14/10/2026 20:14
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Vanessa Castro, junto a la concejala Rocío López; Ana Aldao, responsable del CIM larachés, en la primera jornada de este miércoles;
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El Concello larachés inició este miércoles la cuarta edición de las Xornadas de Promoción da Saúde, que tendrán continuidad los días  21 y 28 de octubre (a las 19.00). Se trata de una iniciativa abierta a la ciudadanía que ofrece información y herramientas prácticas sobre diferentes cuestiones relacionadas con el bienestar y el cuidado de la salud. 

La primera jornada giró este miércoles sobre la menopausia, con la charla titulada 'Coñécete para coidarte. Menopausa e perimenopausa: claves para a túa saúde e benestar’, impartida por Vanessa Castro, matrona del centro de salud larachés.

 El día 21 el programa se traslada al Centro Sociocultural de Paiosaco con la sesión ‘Novidades en incapacidade temporal e permanente’, a cargo de María López Fernández, trabajadora social de la Asociación Española Contra el Cáncer.

 La última jornada, el día 28, regresa a la Casa da Cultura con el título ‘Primeiros auxilios na Laracha: aprende como actuar’. Brais Lomba Peña, médico especialista en medicina de familia y comunitaria del centro médico larachés, ofrecerá pautas básicas para saber cómo actuar ante diferentes emergencias y primeros auxilios. 

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