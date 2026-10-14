A Laracha inicia la cuarta edición de sus Xornadas de Promoción da Saúde
Una charla sobre la menopausia abrió este miércoles las jornadas
El Concello larachés inició este miércoles la cuarta edición de las Xornadas de Promoción da Saúde, que tendrán continuidad los días 21 y 28 de octubre (a las 19.00). Se trata de una iniciativa abierta a la ciudadanía que ofrece información y herramientas prácticas sobre diferentes cuestiones relacionadas con el bienestar y el cuidado de la salud.
La primera jornada giró este miércoles sobre la menopausia, con la charla titulada 'Coñécete para coidarte. Menopausa e perimenopausa: claves para a túa saúde e benestar’, impartida por Vanessa Castro, matrona del centro de salud larachés.
El día 21 el programa se traslada al Centro Sociocultural de Paiosaco con la sesión ‘Novidades en incapacidade temporal e permanente’, a cargo de María López Fernández, trabajadora social de la Asociación Española Contra el Cáncer.
La última jornada, el día 28, regresa a la Casa da Cultura con el título ‘Primeiros auxilios na Laracha: aprende como actuar’. Brais Lomba Peña, médico especialista en medicina de familia y comunitaria del centro médico larachés, ofrecerá pautas básicas para saber cómo actuar ante diferentes emergencias y primeros auxilios.