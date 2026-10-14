Laracha
Alumnado del IES Agra de Leborís participa en 'Unha historia da diversidade na Historia da Arte'
Impartida por Carmen Granxeiro, se enmarca en la campaña contra la violencia de género
La Casa da Cultura de A Laracha acogió este martes la actividad ‘Unha historia da diversidade na historia da Arte’, impartida por Carmen Granxeiro y dirigida al alumnado de 1º de bachillerato en el IES Agra de Leborís.
Un total de 48 estudiantes (27 alumnas y 21 alumnos) participaron en la sesión, en la que pudieron acercarse a la diversidad a través de la Historia del Arte. Se trató de un recorrido interactivo de los visionados de obras de artes, narraciones biográficas y juegos de descubierto que muestra la historia del arte diverso y habitualmente desconocida para el gran público.
Esta iniciativa forma parte de la campaña ‘De Fronte á Violencia de Xénero’, promovida por la Diputación.