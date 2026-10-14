Alumnado del IES Agra de Leborís participa en 'Unha historia da diversidade na Historia da Arte'

Charla interactiva sobre igualdad en A Laracha Concello

La Casa da Cultura de A Laracha acogió este martes la actividad ‘Unha historia da diversidade na historia da Arte’, impartida por Carmen Granxeiro y dirigida al alumnado de 1º de bachillerato en el IES Agra de Leborís.

Un total de 48 estudiantes (27 alumnas y 21 alumnos) participaron en la sesión, en la que pudieron acercarse a la diversidad a través de la Historia del Arte. Se trató de un recorrido interactivo de los visionados de obras de artes, narraciones biográficas y juegos de descubierto que muestra la historia del arte diverso y habitualmente desconocida para el gran público.

Esta iniciativa forma parte de la campaña ‘De Fronte á Violencia de Xénero’, promovida por la Diputación.