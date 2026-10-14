El PSOE larachés pide el apoyo del BNG para un pleno extraordinario en el que solicitar la paralización de la planta de biogás

Movilización vecinal contra la planta de biogás, este martes ante Augas de Galicia Quintana

El PSOE de A Laracha quiere solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario con un único punto: exigir la paralización de la planta de biogás proyectada en Soandres. La portavoz socialista, Inés Ramos, pide la firma de los concejales del BNG para poder tener el mínimo legal exigido para solicitar un pleno extraordinario.

"Esta planta non vai traer nada positivo para o concellos en termos xerais nin para os veciños", señala la socialista, en alusión a la proximidad de la infraestructura a las casas de Soandres. "Os veciños van perder calidad de de vida e os seus bens van perder moitísimo, se non todo, valor económico", añade, además de recordar otros aspectos para rechazar la planta: la contaminación del río Anllóns, la presencia de una mámoa en la finca en la que se quieren construir la planta o la presencia de un castro a unos 500 metros, entre otros.

El PSOE pide al Concello que dé un paso adelante y a la Xunta que apoye a los vecinos, que desde el primer momento se están movilizando contra un proyecto que rechazan totalmente.