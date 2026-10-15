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Laracha

Tres colegios de la Costa da Morte participan en el programa piloto de vacunación contra la gripe

Se trata del Otero Pedrayo de A Laracha, el CPR Virxe do Carme de Fisterra y el CEIP Fogar de Carballo

Redacción Carballo
15/10/2026 18:25
Do Campo y representantes del gobierno larachés junto a escolares del CEIP Otero Pedrayo que este jueves recibieron la vacuna intranasal contra la gripe
Do Campo y representantes del gobierno larachés junto a escolares del CEIP Otero Pedrayo que este jueves recibieron la vacuna intranasal contra la gripe
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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela y miembros de su gobierno, visitó este jueves el CEIP Otero Pedrayo para supervisar los avances del programa piloto de vacunación infantil contra la gripe en centros educativos. Además del citado colegio larachés, en el que más de 250 niños y niñas recibirán la vacuna, participan en esta iniciativa el CPR Virxe do Carme de Fisterra y el CEIP Fogar de Carballo.

La campaña, impulsada conjuntamente por las consellerías de Sanidade e de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, se inició el pasado 13 de octubre  y busca facilitar la inmunización de la población infantil, acercando la prevención al ámbito educativo y contribuyendo a reducir las infecciones respiratorias. 

La delegada territorial destacó que los primeros días de desarrollo del programa están siendo muy satisfactorios, con porcentajes de vacunación que ya superan el 50% en muchos centros educativos. 

En este sentido, animó las familias a aprovechar los días que restan para participar en esta iniciativa, que facilita la conciliación y acerca la prevención a las familias, al permitir que los niños y niñas reciban la vacuna en el propio centro escolar, sin necesidad de desplazarse a los centros de salud. 

En esta segunda campaña, el programa se extiende la 75 centros educativos de las siete áreas sanitarias gallegas, 20 más que en el año anterior, con una representación de entornos urbanos, semiurbanas y rurales. La previsión es que puedan acceder a esta iniciativa 26.536 niños y niñas, alrededor de 7.500 más que en la campaña precedente, con el objetivo de alcanzar una cobertura vacunal infantil del 60%. 

Vacuna intranasal

Do Campo recordó que la experiencia piloto comenzó el pasado año, cuando se administró la vacuna intranasal la 9.668 alumnos y alumnas de 55 centros educativos, con una participación del 51%. El programa mantiene la administración de la vacuna intranasal, sin necesidad de pinchazo, para el alumnado de entre 3 y 11 años.

La participación es voluntaria y requiere que las familias entreguen el consentimiento informado firmado.

En el área sanitaria de A Coruña y Cee participan un total de 12 centros educativos, entre ellos los tres citados de la Costa da Morte, que permiten acercar la vacunación la 6.606 escolares.

La campaña de inmunización contra la gripe y el covid arrancó el pasado 28 de septiembre. Entre las principales novedades de esta edición figuran la ampliación de la vacunación antigripal de alta carga a las personas de entre 65 y 69 años y el refuerzo del programa piloto escolar, que pasa a contar con 75 centros educativos. 

Calendario y objetivos

Al margen de esta experiencia en los colegios, el pasado martes también se inició la vacunación frente a la gripe para toda la población infantil, dirigida a los niños y niñas de entre seis meses y 11 años. 

El calendario continuará el próximo lunes, 19 de octubre, con la incorporación de las personas de 70 o más años y de los profesionales sanitarios. Posteriormente, el 2 de noviembre comenzará la vacunación de las mujeres embarazadas y, el 9 de noviembre, la de las personas a partir de los 60 años.

Entre los objetivos establecidos figuran alcanzar una cobertura vacunal de al menos el 60% en la población infantil, en las embarazadas y en los trabajadores sanitarios, así como llegar a un mínimo del 75% de vacunación frente a la gripe en las personas de 60 o más años.

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