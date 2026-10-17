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Laracha

A Laracha celebrará el samaín con una fiesta infantil y dos obradoiros para niños

El acto central se celebrará el 31 de octubre en la Praza Les Sables d'Olonne mientras que los talleres se llevarán a cabo en el museo de Golmar

Redacción Carballo
17/10/2026 20:00
Una de las actividades de Samaín que organizó el Concello de A Laracha el pasado año
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El Concello de A Laracha celebrará el Samaín por todo los alto con tres jornadas de actividades dirigidas al público infantil.

El acto central de la programación consistirá en una Festa de Samaín que se celebrará el sábado 31 do octubre en la Praza Les Sables d'Olonne. Entre las 17.00 y las 20.00 horas los niños y niñas asistentes disfrutar de hinchables, atracciones, un taller de elaboración de calabazas y pócimas, un photocall temática y de ambientación musical.

Tampoco faltará la presencia de un 'castañeiro' y de un carrito de dulces para completar una celebración pensada para compartir y disfrutar en familia.

Todas las actividades serán gratuitas y no será necesario inscribirse previamente. 

La programación se completará con dos talleres en el Museo dos Muíños de Golmar, ambos gratuitos pero con inscripción previa obligatoria ya que las plazas son limitadas. 

El primero será un taller de calabazas el viernes 30 de octubre, de 17:00 la 19:00 horas, y dirigido a niños mayores de 5 años. 

La segunda propuesta será el Samaín no Museo el lunes 2 de noviembre, de 11:00 la 13:00 horas, para niños a partir de 4 años. Incluirá un taller de maquillaje terrorífico, una gincana, juegos y música en un ambiente pensado para disfrutar de la celebración a través del juego y de la creatividad.

El plazo de inscripción para las dos actividades del Museo dos Muíños se abrirá el jueves 22 de octubre a las 9:00 horas. Las solicitudes podrán presentarse on line, a través de la web actividades.alaracha.gal, o presencialmente en la Casa da Cultura. 

Desde el Concello recomiendan acudir acudir disfrazado a las actividades para gozar plenamente del ambiente del Samaín.

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