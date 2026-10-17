A Laracha volverá a salir a la calle contra la planta de biogás de Soandres

Manifestación de esta semana frente a Augas de Galicia Quintana

La oposición al proyecto de una planta de biogás en A Laracha volverá a salir a la calle. La plataforma vecinal Stop Biogás A Laracha ha convocado una segunda manifestación para el próximo sábado 7 de noviembre, a las 12.00 horas, en la plaza Les Sables d’Olonne, con el objetivo de reclamar la paralización de la iniciativa.

La organización anima a los vecinos a participar en una nueva movilización que pretende mantener la presión social contra la instalación proyectada en el municipio. “Queremos un futuro sostible, pero non a calquera prezo. Defendemos unha Laracha na que se escoite á veciñanza, se respecte o noso territorio e se antepoña o ben común a calquera interese particular”, señala la plataforma en su convocatoria.

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El colectivo sostiene que el proyecto supone una amenaza para el entorno y reclama que se tengan en cuenta las preocupaciones de la población sobre sus posibles consecuencias ambientales.

Queremos un futuro sostible, pero non a calquera prezo Plataforma Stop Biogás A Laracha

“Esta loita non é só dunha plataforma: é de todas as persoas que queremos protexer a nosa terra, a nosa auga, o noso aire e o futuro das vindeiras xeracións”, manifiesta la organización.

La convocatoria se presenta bajo el lema ‘Manifestación pola defensa do río Anllóns’, con el que los promotores quieren destacar su preocupación por la protección de este curso fluvial.

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La nueva protesta dará continuidad a las movilizaciones que la plataforma viene desarrollando contra el proyecto, entre ellas la concentración celebrada recientemente ante las dependencias de Augas de Galicia en A Coruña.

Desde Stop Biogás A Laracha insisten en que su objetivo es conseguir que se detenga la tramitación de la instalación y reclaman una mayor participación vecinal en las decisiones que puedan afectar al territorio.