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Laracha

El jueves se cierra la venta de entradas para la Festa do Polbo de Vilaño del próximo sábado

Habrá entrantes a base de empanada, embutidos, queso, mejillones y lacón, así como tarta larpeira y helado de postre

Redacción Carballo
19/10/2026 19:40
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La Asociación Cultural Adro de Vilaño ultima los preparativos para la sexta edición de la Festa do Polbo que se celebra el próximo sábado 24 de octubre en el pabellón del Colegio Otero Pedrayo. La jornada combinará gastronomía, música y actividades infantiles en un ambiente festivo y familiar. 

Las puertas se abrirán a las 13:00 horas y el xantar comenzará a las 14:30 horas. El menú tendrá  como protagonista al pulpo con cachelos y los comensales podrán repetir tantas veces como quieran. 

Además del plato principal, habrá entrantes la base de empanada, embutidos, queso, mejillones y lacón, y como sobremesa larpeira, helado, café y chupitos. El servicio de comida correrá a cargo la firma Pulpería Juan Guerra.

La buena gastronomía se completará con la actuación musical del Dúo Maracaibo y los tradicionales sorteos, en los que se repartirán más de 100 regalos gracias a la colaboración de numerosos comercios y empresas.

Los más pequeños también tendrán su espacio con una Pequefesta en la que habrá hinchables, juegos, pintacaras, tatuajes, globoflexia y merienda gratuita.

Las entradas podrán adquirirse hasta este jueves día 22 de octubre al precio de 42 euros para adultos no socios, 38 euros para socios y 20 euros para niños y niñas de 6 la 11 años. Los menores de 6 años podrán participar de manera gratuita. 

Los puntos de venta son Almacenes J. Cotelo, Agrobotica, Tempo, Bar da Piña, Bar Milagre y Peluquería Carmen y Silvia Pereira. También se puede contactar directamente con la entidad organizadora a través de las redes sociales y WhatsApp.

Con esta sexta edición de la cita gastronómica, Adro de Vilaño reafirma su compromiso con la dinamización social y cultural del rural, promoviendo espacios de encuentro y convivencia entre personas de todas las edades. La asociación agradece la implicación de las entidades colaboradoras que hacen posible esta celebración.

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