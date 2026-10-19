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Laracha

Solicitan un pleno extraordinario para paralizar la planta de biogás de A Laracha

Los grupos de la oposición y la plataforma vecinal presentaron este lunes la petición al Concello

A. Pérez CavoloCarballo
19/10/2026 18:39
Las portavoces de BNG y PSOE de A Laracha con miembros de la plataforma Stop Biogás
Las portavoces de BNG y PSOE de A Laracha con miembros de la plataforma Stop Biogás
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Los grupos municipales del PSOE y el BNG de A Laracha solicitaron este lunes conjuntamente la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar la paralización inmediata del proyecto de la planta de biogás prevista en Soandres.

La petición fue presentada en el Viveiro de Empresas por representantes de ambas formaciones, acompañados por integrantes de la plataforma Stop Biogás A Laracha.

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La oposición y el colectivo vecinal reclaman que el Concello suspenda cautelarmente la concesión de licencias relacionadas con la instalación. Esta medida ya figuraba en una iniciativa popular presentada en agosto y respaldada por cerca de 2.000 firmas.

En septiembre, el pleno municipal acordó iniciar los estudios necesarios para modificar el PXOM con el objetivo de prohibir determinadas plantas industriales de gestión de residuos en suelo rústico.

La plataforma considera insuficiente esta decisión y sostiene que el Concello debería adoptar medidas cautelares para detener el proyecto.

El colectivo anunció además una nueva movilización para el sábado 7 de noviembre, a la que convoca a vecinos y entidades de Bergantiños en defensa del río Anllóns.

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