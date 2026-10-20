A Laracha ve respaldada su oposición a la planta de biogás en la nueva estrategia de la Xunta

La protesta contra la planta de biogás en Augas de Galicia Quintana

El Concello de A Laracha considera que la nueva estrategia anunciada por la Xunta para regular la implantación de pequeñas plantas de biogás incorpora buena parte de los criterios que el Gobierno municipal ha defendido desde el inicio de la tramitación del proyecto previsto en Soandres. El ejecutivo local valora positivamente el cambio de orientación de la planificación autonómica, al entender que introduce exigencias relacionadas con la proximidad a las explotaciones agropecuarias, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana, aunque mantiene su oposición a la instalación proyectada en el municipio.

La futura ‘Estratexia galega de fomento de pequenas plantas de biogás’, contemplada en el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para 2027, apuesta por un modelo descentralizado y vinculado a las necesidades del sector agropecuario. Entre los criterios que deberán orientar su elaboración figuran la disponibilidad estable de materias primas, la reducción de los desplazamientos necesarios para transportarlas, la prevención de emisiones y malos olores y la gestión adecuada del digestato, el material resultante del proceso de producción de biogás.

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La planificación también tendrá en cuenta la participación pública y la aceptación social de los proyectos, dos cuestiones a las que el Concello concede especial importancia por la oposición que ha generado la planta prevista en Soandres. El Gobierno local entiende que las nuevas directrices pueden contribuir a establecer un marco más ordenado para este tipo de instalaciones, adaptado a las características de cada territorio y a las necesidades reales de las explotaciones ganaderas y agrícolas.

Alegaciones y reuniones con la Xunta

El ejecutivo municipal sostiene que los principios recogidos en la futura estrategia coinciden con las principales consideraciones que trasladó a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático durante la tramitación del proyecto de Soandres. Estas observaciones figuran tanto en las alegaciones presentadas por el Concello como en las reuniones mantenidas por el alcalde, José Manuel López Varela, con la conselleira Ángeles Vázquez.

Desde el Ayuntamiento se interpreta la iniciativa autonómica como un avance hacia un modelo de producción de biogás que tenga en cuenta su integración territorial y sus posibles repercusiones sobre las comunidades locales. No obstante, el comunicado municipal no establece que la nueva estrategia suponga la paralización del proyecto de Soandres ni que determine por sí misma su viabilidad administrativa.

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El alcalde mantuvo este lunes una reunión con representantes de la plataforma Stop Biogás A Laracha para trasladarles la información relativa a la nueva orientación de la planificación autonómica. El encuentro se produjo después de varios meses de movilización vecinal y de iniciativas institucionales contra la instalación.

El Concello recuerda que su rechazo al proyecto de Soandres ha contado con el respaldo de todos los grupos de la Corporación municipal. La cuestión se abordó en tres ocasiones en el pleno: en marzo se aprobó una moción contra la planta, en mayo se informó de las alegaciones presentadas y el 24 de septiembre se acordó apoyar una iniciativa popular para estudiar una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

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La propuesta de modificación urbanística pretende impedir la instalación de plantas o industrias de gestión de residuos, producción de biogás y actividades similares en suelo rústico cuando puedan afectar a núcleos de población o a bienes del patrimonio cultural. Por el momento, el acuerdo municipal se refiere al análisis de esa posible modificación del planeamiento, no a una prohibición ya aprobada y en vigor.

El Gobierno local también organizó en abril una reunión informativa abierta a la ciudadanía para explicar la situación administrativa de la planta. Posteriormente, elaboró un modelo de alegaciones y habilitó recursos para facilitar su presentación durante el procedimiento de evaluación ambiental.