La plataforma larachesa pide una moratoria y una regulación real para el problema de las macroplantas de biogás

El colectivo vuelve a convocar una manifestación para el sábado día 7 de noviembre Raúl López

La Plataforma Stop Biogás A Laracha pide una moratoria y una regulación real sobre el problema de las plantas de biogás. Este pronunciamiento llega después de la reunión mantenida el pasado lunes con el regidor larachés, José Manuel López Varela, en la que éste les informó "de forma superficial", sobre la denominada 'Estratexia galega de fomento de pequenas plantas de biogás' contemplada en el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para 2027.

El colectivo apunta que en el encuentro en cuestión se le pidieron más detalles al respecto al primer edil "e non obtivemos resposta, pero dousenos a entender que afectaría positivamente á nosa loita contra a macroplanta de Soandres".

Un día después, los representantes de la plataforma dicen tener claro que no se trata de una regulación específica sino de una disposición adicional y también que no se refiere a macroplantas como la proyectada para el municipio larachés.

"Esiximos, por tanto, unha moratoria e unha regulación real para o problema das macroplantas de biogás que xestionan de 60.000 a 100.000 toneladas (e que procesan residuos de todo tipo, non só puríns, senón tamén soro lácteo, residuos Sandach, lodos de depuradoras e conserveiras, restos de matadoiros...) e que, polo tanto, teñen un impacto no medio natural que pon en risco a saúde pública da veciñanza", dicen.

Advierten asimismo de que "non tragaremos supostas solucións e medias verdades, porque somos moitas, estamos informadas e temos toda a forza da veciñanza", al tiempo que le recuerdan al alcalde que la herramienta más efectiva es la suspensión cautelar en el otorgamiento de licencias para este tipo de industrias de residuos.

Por último, recuerdan que mientras continúan con la lucha administrativa, volverán a movilizarse el próximo sábado 7 de noviembre con una gran manifestación en defensa del río Anllóns, a la que animan a acudir a toda la sociedad de la comarca de Bergantiños.