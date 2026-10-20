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Laracha

La Xunta licita de nuevo el proyecto de humanización del entorno del CEIP Otero Pedrayo 

Dotado con más de 411.000 euros, el proyecto permitirá crear una nueva entrada y aparcamiento, mejorar los itinerarios peatonales y dotar a la zona de equipamientos

Manuel Bermúdez Bermúdez
20/10/2026 16:59
Accesos CEIP Otero Pedrayo. Cedida
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La Xunta ha licitado de nuevo el proyecto de humanización del entorno del CEIP Otero Pedrayo de A Laracha, tras quedar desierto el primer procedimiento, cuyo plazo para presentar ofertas finalizó el pasado 6 de octubre. El nuevo plazo es hasta el 16 de noviembre y toda la documentación está disponible en la plataforma Contratos Públicos de Galicia.

El proyecto, que permitirá mejorar la seguridad y accesibilidad al centro escolar, cuenta con un presupuesto de 411.019,71 euros, en el marco del Plan Hurbe, mediante un convenio por el cual el 70% del coste corre a cargo de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, y el 30% restante lo aportará el Concello.

Uno de los elementos principales del proyecto es la creación de un nuevo acceso al colegio más amplio y que facilite las maniobras de los autobuses, contribuyendo así a mejorar la seguridad viaria en las entradas y salidas. También será acondicionado un nuevo aparcamiento en una superficie de unos seis mil metros cuadrados, tanto para los autobuses como para vehículos particulares, con plazas adaptadas y espacios específicos para motos y bicicletas.

El proyecto incluye una zona verde y espacios peatonales con aceras y una senda que permitirá ordenar los recorridos a pie y mejorar la conexión entre los diferentes puntos del entorno escolar. El diseño de la obra prioriza la movilidad peatonal y la accesibilidad.

También se contempla mejorar la red de recogida y evacuación de aguas pluviales, con soluciones que permitan aprovechar parte de ellas para la zona verde. Asimismo, se renovará el alumbrado público con luminarias LED y se instalará mobiliario urbano y se hará una preinstalación para telecomunicaciones.

Las obras también permitirán avanzar en la configuración futura de las calles José Añón Canedo, María Mariño y Urbano Lugrís. 

El Concello destaca la especial relevancia que esta intervención tiene para la comunidad educativa del CEIP Otero Pedrayo, al mejorar las condiciones de acceso al centro y ofrecer un espacio más seguro, accesible y funcional. 

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