La Xunta licita de nuevo el proyecto de humanización del entorno del CEIP Otero Pedrayo 

Accesos CEIP Otero Pedrayo. Cedida

La Xunta ha licitado de nuevo el proyecto de humanización del entorno del CEIP Otero Pedrayo de A Laracha, tras quedar desierto el primer procedimiento, cuyo plazo para presentar ofertas finalizó el pasado 6 de octubre. El nuevo plazo es hasta el 16 de noviembre y toda la documentación está disponible en la plataforma Contratos Públicos de Galicia.

El proyecto, que permitirá mejorar la seguridad y accesibilidad al centro escolar, cuenta con un presupuesto de 411.019,71 euros, en el marco del Plan Hurbe, mediante un convenio por el cual el 70% del coste corre a cargo de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, y el 30% restante lo aportará el Concello.

Uno de los elementos principales del proyecto es la creación de un nuevo acceso al colegio más amplio y que facilite las maniobras de los autobuses, contribuyendo así a mejorar la seguridad viaria en las entradas y salidas. También será acondicionado un nuevo aparcamiento en una superficie de unos seis mil metros cuadrados, tanto para los autobuses como para vehículos particulares, con plazas adaptadas y espacios específicos para motos y bicicletas.

El proyecto incluye una zona verde y espacios peatonales con aceras y una senda que permitirá ordenar los recorridos a pie y mejorar la conexión entre los diferentes puntos del entorno escolar. El diseño de la obra prioriza la movilidad peatonal y la accesibilidad.

También se contempla mejorar la red de recogida y evacuación de aguas pluviales, con soluciones que permitan aprovechar parte de ellas para la zona verde. Asimismo, se renovará el alumbrado público con luminarias LED y se instalará mobiliario urbano y se hará una preinstalación para telecomunicaciones.

Las obras también permitirán avanzar en la configuración futura de las calles José Añón Canedo, María Mariño y Urbano Lugrís.

El Concello destaca la especial relevancia que esta intervención tiene para la comunidad educativa del CEIP Otero Pedrayo, al mejorar las condiciones de acceso al centro y ofrecer un espacio más seguro, accesible y funcional.