A Laracha invertirá 200.000 euros en mejorar la seguridad viaria y la accesibilidad en los tres núcleos urbanos

Los trabajos incluirán el repintado de los pasos de cebraLos trabajos de pintado del uevo paso de cebra en la avenida Fisterra

El Concello de A Laracha anuncia que va a sacar próximamente a licitación un proyecto de mejora de la señalización viaria y de la accesibilidad en los núcleos urbanos de Laracha, Paiosaco y Caión que cuenta con un presupuesto de 200.000 euros. Las actuaciones contempladas permitirán reforzar la seguridad viaria, facilitar la movilidad de peatones y vehículos y mejorar el estado de conservación de distintos espacios públicos en las tres localidades.

Una parte destacada de los trabajos se centrará en la renovación de las marcas viarias que presentan desgaste y perdieron visibilidad con el paso del tiempo. Para ello se volverán a pintar los pasos de cebra, las líneas de circulación, las marcas de detención y los espacios de estacionamiento, entre otros elementos, con el objetivo de mejorar la orientación de los conductores y la seguridad de los peones. También será instalada nueva señalización vertical.

El proyecto también contempla la creación de nuevas plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida que quedarán debidamente señalizadas a fin de favorecer la accesibilidad y facilitar los desplazamientos y el acceso a los servicios en los núcleos urbanos. En las zonas de estacionamiento que así lo requieren será mejorado el pavimento y remarcada la pintura en todo el ámbito en el que está implantada la zona azul gratuita. Las intervenciones se completarán con intervenciones de reparación de aceras para mejorar las condiciones de tránsito peatonal.