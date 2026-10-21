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Laracha

A Laracha renueva la Bandera Verde por su compromiso con la sostenibilidad

Es el único municipio de toda la Costa da Morte que obtiene este distintivo

Redacción Carballo
21/10/2026 16:59
José Ramón Martínez recogió el distintivo de manos de la conselleira Ángeles Vázquez
José Ramón Martínez recogió el distintivo de manos de la conselleira Ángeles Vázquez
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El Concello de A Laracha renovó un año más la Bandera Verde de Galicia, distintivo con el que la Xunta reconoce a los municipios que destacan por su compromiso con la protección del paisaje, la sostenibilidad ambiental y el mejora de la calidad de vida de los vecinos.  El teniente alcalde, José Ramón Martínez Barbeito, recogió este miércoles la bandera de manos de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en el acto celebrado en el municipio de Vedra.

De esta forma, A Laracha mantiene por quinto año consecutivo la Bandera Verde, siendo el único municipio de la Costa da Morte que la obtiene y uno de los 39 ayuntamientos gallegos distinguidos. El reconocimiento avala el trabajo desarrollado por el Concello a través de actuaciones orientadas a la mejora de los espacios urbanos, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la correcta gestión de los residuos y la conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

Entre las iniciativas acometidas destacan la humanización de calles en los núcleos urbanos de A Laracha, Paiosaco y Caión, así como el proyecto de mejora de los accesos al CEIP Otero Pedrayo actualmente en fase de contratación. 

La eficiencia energética constituye otro de los ejes fundamentales con las mejoras implantadas en edificios municipales mediante la instalación de paneles fotovoltaicos con el propósito de reducir el consumo y avanzar hacia un modelo más sostenible reduciendo las emisiones de CO2. 

En el ámbito de la gestión ambiental, el Concello continúa promoviendo la recogida separada de la basura y el compostaje como alternativa para reducir la cantidad de residuos generados. Además, reforzó los recursos para facilitar su correcta gestión con la puesta en marcha del punto limpio móvil. 

También cabe destacar actuaciones orientadas a la conservación y a la divulgación de los valores ambientales y patrimoniales del municipio, apartado en el que figuran la puesta en valor de la ribera de San Fins y del Castro de Montes Claros, así como la promoción de rutas por entornos fluviales.

Estas iniciativas se complementan con el proyecto Alanat, centrado en la conservación ambiental de espacios naturales, y con el Plan Municipal de Mobilidade Sostible (PMUS), ya aprobado, que establece un marco de actuación para una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

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