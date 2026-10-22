De las aulas a las empresas: los escolares de A Laracha descubren los oficios locales

Visita realizada esta semana por los escolares a la Horta Ramisquido C. A Laracha

Conocer cómo funciona una explotación agrícola, descubrir los secretos de una panadería o comprobar qué actividades se desarrollan en una empresa industrial son algunas de las experiencias que están viviendo los estudiantes que participan en ‘A Laracha Conecta’. El programa municipal inició esta semana una nueva fase de visitas a empresas y explotaciones del municipio con el propósito de acercar a los jóvenes a la realidad laboral y mostrarles las posibilidades profesionales que ofrece su entorno.

Las primeras actividades comenzaron el lunes en Horta Ramisquido, una explotación situada en la parroquia de Coiro que recibió al alumnado de sexto de Primaria del CEIP Otero Pedrayo. Los escolares pudieron conocer directamente la actividad agrícola y el funcionamiento cotidiano de este tipo de instalaciones.

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El martes fue el turno de los alumnos del ciclo de Grado Básico de Formación Profesional de Cocina y Restauración de Carballo, que visitaron Panadería Suso. La actividad les permitió descubrir los procesos de elaboración y las particularidades de un oficio relacionado con su formación.

Este jueves, el programa continúa con una visita del alumnado del CEIP de Caión a Gandería Montemaior, donde los escolares tendrán ocasión de conocer el funcionamiento de una explotación ganadera y las tareas que requiere el cuidado de los animales.

Durante estos encuentros, los participantes reciben explicaciones de los profesionales responsables de cada empresa, acompañados por personal educativo especializado. El objetivo es que puedan conocer los procesos de producción, las habilidades necesarias para desempeñar cada actividad y las posibilidades de empleo que ofrecen sectores fundamentales para la economía local.

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La próxima semana, ‘A Laracha Conecta’ ampliará sus actividades a nuevos sectores. El lunes, el alumnado del Grado Básico de FP de Peluquería y Estética de A Laracha visitará Peluquería J. Vázquez para conocer el funcionamiento de un salón y la experiencia de sus profesionales.

También tendrán especial protagonismo las instalaciones de Unifersa, situadas en el parque empresarial del municipio. La compañía recibirá visitas los días 26, 28 y 30 de octubre, con participación de estudiantes de ESO del IES Agra de Leborís y del Grado Superior de FP de Transporte y Logística que se imparte en A Laracha.

Estas actividades permitirán acercar a los jóvenes a una empresa industrial y comercial, así como conocer las diferentes oportunidades profesionales relacionadas con su actividad. El sector primario continuará presente mediante las visitas a Hortalizas Añón Pardiñas, en la parroquia de Erboedo, previstas para los días 27 y 29 de octubre.

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El programa se estructura alrededor de tres grandes ámbitos de la economía municipal: sector primario, industria y oficios, y turismo y deporte. Además de favorecer el contacto entre estudiantes y empresas, pretende contribuir a la orientación académica y laboral de los jóvenes y dar visibilidad a la diversidad de actividades económicas que se desarrollan en A Laracha. La iniciativa se completará en noviembre con tres encuentros abiertos al público en los que se compartirán experiencias y buenas prácticas de los diferentes sectores.