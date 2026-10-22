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Laracha

Medio centenar de laracheses recorren Almería en un viaje cultural

Los participantes están acompañados por el alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Servicios Sociales, Rocío López

A. Pérez Cavolo Carballo
22/10/2026 20:13
Los jubilados laracheses, esta semana en Cabo de Gata
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C. A Laracha
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Medio centenar de vecinos de A Laracha se encuentran estos días recorriendo algunos de los principales atractivos culturales y naturales de la provincia de Almería. El viaje, organizado por el Concello dentro de su programa de actividades para mayores, jubilados y pensionistas, comenzó el pasado lunes y finalizará el próximo día 26, después de ocho jornadas dedicadas al turismo, la convivencia y el descubrimiento de nuevos lugares.

Los participantes están acompañados por el alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Servicios Sociales, Rocío López. La iniciativa está dirigida a personas mayores de 55 años, jubiladas y pensionistas empadronadas en el municipio, con el propósito de favorecer su participación en actividades culturales y mantener una vida social activa.

Los vecinos de A Laracha en su visita a Lisboa | Cedida

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El recorrido incluye algunos de los destinos más conocidos de la provincia andaluza, como Roquetas de Mar, la ciudad de Almería, Mojácar y Carboneras. También figura una visita al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, uno de los espacios naturales más representativos del litoral mediterráneo.

Otro de los puntos destacados del programa es Fort Bravo, situado en el desierto de Tabernas, un escenario vinculado a numerosas películas del Oeste. La excursión permitirá a los participantes conocer uno de los paisajes cinematográficos más reconocibles de Almería.

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El itinerario incorpora además una visita a un invernadero agrícola para descubrir las técnicas de cultivo utilizadas en uno de los sectores económicos más importantes de la provincia. De esta manera, el viaje combina las actividades turísticas con experiencias relacionadas con la naturaleza, la cultura y la actividad productiva del territorio.

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