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Laracha

A Laracha invertirá 50.000 euros en renovar la fachada y la cubierta del centro sociocultural de Coiro

El Concello adjudicó las obras de reforma de la fachada y la cubierta del inmueble

A. Pérez Cavolo Carballo
23/10/2026 20:11
Un momento de la sesión plenaria celebrada ayer en A Laracha
Un momento de la sesión plenaria celebrada ayer en A Laracha
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El Centro Sociocultural do Rapadoiro, uno de los principales espacios de encuentro de los vecinos de la parroquia de Coiro, será objeto de una renovación exterior. El Concello de A Laracha adjudicó las obras de reforma de la fachada y la cubierta del inmueble, con una inversión próxima a los 50.000 euros que financiará íntegramente con recursos municipales.

La intervención tiene como finalidad mejorar el estado de conservación del edificio, renovar su aspecto exterior y favorecer su integración en el entorno rural en el que se encuentra. Los trabajos se centrarán en dos de sus elementos principales: las fachadas y el tejado.

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En el exterior está prevista la renovación de la pintura, manteniendo el blanco que actualmente predomina en la fachada. De esta forma, el inmueble conservará su imagen característica, aunque con un acabado renovado.

La actuación también contempla la sustitución de las tejas de toda la cubierta. Además, se instalarán nuevos canalones y bajantes en la parte principal del edificio para mejorar la evacuación del agua de lluvia y contribuir a evitar problemas relacionados con la humedad y el deterioro de los materiales.

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