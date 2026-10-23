La escritora larachesa Diana Regueira López presenta su primer libro: 'Mi alma al desnudo'

Diana Regueira, durante la presentación ese viernes de su novela Mar Casal

La escritora larachesa Diana Regueira López ha presentado este viernes de manera oficial su primer libro, titulado 'Mi alma al desnudo' (Editorial Numancia). El acto de presentación tuvo lugar en el Espazo Jampa de la localidad, donde la autora estuvo acompañada por el propietario del establecimiento, Marcos Fuentes. Al finalizar, los asistentes compartieron un pequeño ágape de agradecimiento.

Según explica la autora, debuta en la literatura con un proyecto que "nace da valentía de mirar cara dentro e compartir o vivido a través da palabra escrita, co fin de axudar, coas súas experiencias vitais, ao maior número de persoas".

'Mi alma al desnudo' es un relato autobiográfico de crecimiento personal y despertar espiritual. A través del recuerdo de su infancia, adolescencia, juventud y vida adulta, la autora comparte experiencias familiares, pérdidas, miedos, relaciones difíciles, enfermedades y otras situaciones que fueron dejando huellas emocionales y condicionando su manera de verse y relacionarse con el mundo.

Concurrido acto de presentación del libro Mar Casal

Según se explica en la descripción de la obra, el eje narrativo es su proceso de sanación: aprender a reconocer y aceptar las heridas de la infancia, recuperar a la 'niña interior', cuestionar creencias heredadas, dejar atrás la culpa, poner límites y desarrollar el amor propio. La autora entiende que mirar el pasado con compasión permite transformar el dolor en aprendizaje y evitar que determinadas heridas y patrones se transmitan a las generaciones siguientes. La gratitud ocupa un lugar central en este camino. Para ella, agradecer no significa negar el sufrimiento, sino encontrar un sentido y un aprendizaje incluso en las experiencias difíciles.

Finalmente, la obra plantea una manera de vivir basada en el amor, la libertad, la autenticidad, la compasión y la paz interior. Su propósito es compartir la propia experiencia para que otras personas puedan sentirse acompañadas e inspiradas a iniciar su propio camino de autoconocimiento y transformación.