Vilaño celebra su sexta Festa do Polbo

Cartel anunciador del evento

La Asociación Cultural Adro de Vilaño celebra este sábado la sexta edición de la Festa do Polbo en el pabellón del Colegio Otero Pedrayo. La jornada combinará gastronomía, música y actividades infantiles en un ambiente festivo y familiar.

Las puertas se abrirán a las 13:00 horas y el xantar comenzará a las 14:30 horas. El menú tendrá como protagonista al pulpo con cachelos y los comensales podrán repetir tantas veces como quieran.

Además del plato principal, habrá entrantes la base de empanada, embutidos, queso, mejillones y lacón, y como sobremesa larpeira, helado, café y chupitos. El servicio de comida correrá a cargo la firma Pulpería Juan Guerra.

La buena gastronomía se completará con la actuación musical del Dúo Maracaibo y los tradicionales sorteos, en los que se repartirán más de 100 regalos gracias a la colaboración de numerosos comercios y empresas.

Los más pequeños también tendrán su espacio con una Pequefesta en la que habrá hinchables, juegos, pintacaras, tatuajes, globoflexia y merienda gratuita.

Con esta sexta edición de la cita gastronómica, Adro de Vilaño reafirma su compromiso con la dinamización social y cultural del rural, promoviendo espacios de encuentro y convivencia entre personas de todas las edades. La asociación agradece la implicación de las entidades colaboradoras que hacen posible esta celebración.