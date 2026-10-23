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Laracha

Vilaño celebra su sexta Festa do Polbo

La cita, organizada por la asociación Adro, es este sábado en el pabellón del colegio

Redacción Carballo
23/10/2026 21:00
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La Asociación Cultural Adro de Vilaño celebra este sábado la sexta edición de la Festa do Polbo en el pabellón del Colegio Otero Pedrayo. La jornada combinará gastronomía, música y actividades infantiles en un ambiente festivo y familiar.

Las puertas se abrirán a las 13:00 horas y el xantar comenzará a las 14:30 horas. El menú tendrá  como protagonista al pulpo con cachelos y los comensales podrán repetir tantas veces como quieran.

Además del plato principal, habrá entrantes la base de empanada, embutidos, queso, mejillones y lacón, y como sobremesa larpeira, helado, café y chupitos. El servicio de comida correrá a cargo la firma Pulpería Juan Guerra.

La buena gastronomía se completará con la actuación musical del Dúo Maracaibo y los tradicionales sorteos, en los que se repartirán más de 100 regalos gracias a la colaboración de numerosos comercios y empresas.

Los más pequeños también tendrán su espacio con una Pequefesta en la que habrá hinchables, juegos, pintacaras, tatuajes, globoflexia y merienda gratuita.

Con esta sexta edición de la cita gastronómica, Adro de Vilaño reafirma su compromiso con la dinamización social y cultural del rural, promoviendo espacios de encuentro y convivencia entre personas de todas las edades. La asociación agradece la implicación de las entidades colaboradoras que hacen posible esta celebración.

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