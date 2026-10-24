Clausura en A Laracha de la jornada formativa de la Asociación Galega das Castañas e dos Soutos

Xosé Regueira, durante la clausura del acto Cedida

El pazo Montesclaros de Vilaño (A Laracha) acogió este domingo la jornada formativa organizada por la Asociación Galega das Castañas e dos Soutos, con el apoyo de la Diputación.

La diputada provincial de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, fue la encargada de abrir el acto, que cerró el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira.

Durante la jornada se abordaron cuestiones relacionadas con la producción en vivero, la gestión de los sotos y el riego de precisión, además de promover el intercambio de experiencias entre profesionales y especialistas del sector. El programa también incluyó actividades sobre las posibilidades gastronómicas de la castaña.

Durante su intervención, Regueira destacó que "apostar polo sector primario é apostar por un rural con futuro, no que as persoas poidan vivir e traballar no seu territorio, creando riqueza a partir dos recursos propios e mantendo viva a nosa paisaxe".

Regueira también puso en valor el conocimiento acumulado sobre los sotos y la producción de castaña, una sabiduría que forma parte de la identidad y cultura del país. "A nosa paisaxe sabe. Sabe de sabor, polo que nos ofrece, pero tamén sabe de saber: dos coñecementos, das prácticas e das experiencias que xeración tras xeración permitiron coidala e aproveitala. Temos a responsabilidade de salvagardar ese patrimonio e transmitilo ás novas xeracións, para que non se perda e siga sendo unha fonte de riqueza, identidade e futuro", afirmó.

El vicepresidente provincial incidió en que mantener los sotos vivos significa también que cuidar el territorio, preservar el paisaje y defender una actividad económica que contribuye a la lucha contra la despoblación.