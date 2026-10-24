Los Venres Teatrais regresan a A Laracha con cuatro funciones que combinan humor, reflexión y compromiso social

Talía Teatro será la compañía encargada de abrir el ciclo

A Laracha renueva su apuesta por las artes escénicas con una nueva edición de los 'Venres Teatrais', una de las citas destacadas cada año en la programación cultural municipal. El ciclo, para el que se cuenta con el apoyo económico de la Diputación da Coruña, se irá desgranando a lo largo del mes de noviembre con cuatro funcionales que ofrecerán una amplia variedad de estilos y temáticas, desde la comedia a la revisión crítica de la historia hasta la reflexión sobre la pérdida, la memoria y los conflictos sociales del presente.

Las representaciones tendrán lugar los viernes 6, 13, 20 y 27 de noviembre a las 21:00 horas en la Casa de la Cultura. Todas las obras están recomendadas para mayores de 13 años y el acceso será libre y gratuito hasta completar el aforo de la sala.

La programación de este año reúne a compañías y profesionales destacados del teatro gallego y propone al público una experiencia que va más allá del entretenimiento, con historias que invitan a pensar sobre la sociedad, la cultura, la libertad y las relaciones humanas.

Los cuatro espectáculos

El ciclo se abrirá el viernes 6 de noviembre con 'Artur Ui, o ovo da serpe', una producción de Talía Teatro dirigida por Quico Cadaval. A partir de los recursos de la comedia y del teatro épico, la obra propone una mirada crítica e irónica sobre los mecanismos del poder y la naturaleza del autoritarismo. Además de homenajear un clásico del siglo XX, el montaje establece paralelismos con el momento actual e invita a reflexionar sobre cómo surgen y si manifiestan a lo largo de la historia determinadas formas de dominación. El elenco está integrado por Dani Trillo, Marta Lado, Toño Casais, María Ordóñez, Diego Rey, Marta Ríos, Xurxo Barcala y Artur Trillo.

El 13 de noviembre será el turno para 'Oproceso', de Malasombra Produccións, escrita y dirigida por Cándido Pazó. La pieza parte de un episodio histórico acontecido en 1880, cuando el escritor Manuel Curros Enríquez fue denunciado por el obispo de Ourense por varios poemas de su libro 'Aires da miña terra', una obra fundamental del Rexurdimento gallego.

A partir de este proceso judicial, el espectáculo aborda en clave de sainete cómico cuestiones de plena actualidad, como el uso de la justicia con fines políticos, además de la lengua, la cultura y la identidad. Tres actores y una actriz dan vida a once personajes de la sociedad orensana de finales del siglo XIX, en un montaje que combina humor, rigor histórico y reflexión. El elenco está formado por Jouse García, Marcos Orsi, Paula Pier y Xoque Carbajal.

El 20 de noviembre se representará 'Tromsø', de la compañía Morraoconto, con dirección de Rafa R. Martínez e interpretación de Miguel Gendre, Lara Pouso y Lidia Veiga. La obra aborda la pérdida de un ser querido y el difícil proceso de convivir con la ausencia, pero la hace desde una perspectiva que combina humor, tristeza y esperanza. A través de un viaje simbólico por los mares del norte, la pieza explora la posibilidad de dejar atrás el dolor y encontrar un lugar para la memoria y la recuperación emocional. Se trata de una propuesta multidisciplinar que mezcla teatro, danza, proyecciones, máscaras y música en directo.

El ciclo se cerrará el 27 de noviembre con 'Riazor Ostia', de Os Náufragos Teatro, una creación de Gustavo del Río interpretada por Denis Gómez, Santiago Cuquejo, María Roja y Davide González. Concebida como un poema escénico sobre el odio, la intolerancia y la resistencia, la obra recupera la figura y el pensamiento de Pier Paolo Pasolini para ahondar en las heridas que siguen abiertas alrededor de la violencia y la memoria. El montaje conecta el asesinato del intelectual italiano con las tensiones sociales del presente y aborda cuestiones como la visibilidad LGTBIQ+, la justicia, la educación, la religión y la política, transformando la memoria en una invitación a la reflexión y a la esperanza.