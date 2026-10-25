Entre las formaciones realizadas figuró la relativa a diversas aplicaciones informáticas EC

El balance del Programa Integrado de Empleo que se vino celebrando en el último año en A Laracha es de lo más satisfactorio por cuanto se alcanzó un porcentaje de inserción laboral del 55% entre el centenar de personas participantes, superando de esta forma en doce puntos el objetivo mínimo establecido de salida, que era del 43%.

A lo largo de los doce meses de duración, el programa ofreció formación adaptada a las oportunidades laborales de A Laracha y de su área de influencia. Entre las acciones desarrolladas figuran las especialidades de recepción y atención al cliente, operaciones de caja y reposición, gestión logística, conducción de carretillas elevadoras, seguridad e higiene en la industria alimentaria, primeros auxilios y soporte vital básico, cuidados en el comedor escolar, administración y aplicaciones informáticas de gestión e introducción a la inteligencia artificial. También se trabajaron competencias transversales relacionadas con la inteligencia emocional, la motivación, las habilidades comunicativas y la busca activa de empleo, así como el emprendimiento cooperativo.

La iniciativa se complementó con la orientación individualizada, la prospección de ofertas laborales y la colaboración con empresas del entorno para promover prácticas no laborales y facilitar el contacto entre las personas participantes y el tejido empresarial. Además, el programa incorporó medidas de conciliación y una bolsa de diez euros por día de asistencia con el propósito de favorecer la participación y el aprovechamiento de las acciones propuestas.

El Concello valora estos resultados como un estímulo para continuar desarrollando políticas activas de empleo orientadas a mejorar la formación, reforzar las competencias profesionales y ampliar las oportunidades laborales de la vecindad. En esta labor resulta fundamental el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Empleo, Comercio e Emigración, así como del Servicio Público de Empleo Estatal que hicieron posible el desarrollo de este Programa Integrado de Empleo.