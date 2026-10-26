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Laracha

Miles de microplásticos siguen contaminando la playa de Caión pese a la menor presencia de pellets

Así lo señala la asociación ambiental Mar de Fábula tras una nueva visita de seguimiento realizada el domingo

A. Pérez Cavolo Carballo
26/10/2026 15:26
Microplasticos en Caión
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La playa de As Salseiras, en Caión, continúa acumulando residuos plásticos de pequeño tamaño, aunque las grandes concentraciones de pellets que durante años fueron habituales en el arenal parecen haber disminuido. Así lo señala la asociación ambiental Mar de Fábula tras una nueva visita de seguimiento realizada el domingo

La entidad regresó a la playa un mes después de su anterior inspección, efectuada el 27 de septiembre, y encontró una situación similar. Según explica, ya no se observan las acumulaciones de pellets de plástico que eran frecuentes en otros años, pero siguen apareciendo pequeñas partículas dispersas.

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Estos residuos se localizan especialmente en la cabecera de la playa y sobre la superficie de la arena. También se encuentran, aunque en menor cantidad, entre las algas depositadas por las mareas.

Mar de Fábula advierte de que todavía no es posible determinar las causas de este cambio. La asociación plantea dos posibles explicaciones: que se estén adoptando medidas en el origen de la contaminación o que se haya modificado la dinámica del litoral. Por el momento, no dispone de datos suficientes para confirmar ninguna de ellas.

Preocupación por las espumas sintéticas

Lo que sí llamó especialmente la atención de la entidad durante la última inspección fue la presencia de numerosos fragmentos diminutos de espumas sintéticas y porexpán. Al respecto, Mar de Fábula alerta de la cantidad de estas partículas y de su posible impacto sobre la fauna marina, aunque la publicación no aporta mediciones que permitan cuantificar ese daño.

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La asociación también observó abundantes residuos procedentes de la actividad humana, un problema que considera recurrente en distintas localidades costeras. Mar de Fábula anuncia que continuará realizando controles en la playa de Caión para seguir la evolución de la contaminación por pellets y otros plásticos.

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