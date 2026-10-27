A Laracha llevará a pleno los convenios con el IGVS para financiar la humanización del entorno del Otero Pedrayo y la rúa José Añón

Vista del colegio Otero Pedrayo EC

La Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno del Concello de A Laracha se reunió este martes para dictaminar los asuntos que se someterán a aprobación en la sesión extraordinaria convocada para este viernes a las 12.00 horas.

El asunto central será la propuesta de aprobación de los convenios de colaboración con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para financiar dos proyectos de humanización de espacios públicos que afectan al CEIP Otero Pedrayo. Por una parte está el proyecto de acondicionamiento del entorno del centro de enseñanza con la creación de una nueva entrada con aparcamiento. Y, por otra, la mejora integral de la calle José Añón que da acceso al colegio desde la carretera AC-552.

De salir adelante la iniciativa, el IGVS concederá al Ayuntamiento dos préstamos sin intereses por un importe total de 641.808,61 euros, a devolver en ocho años, para llevar a cabo ambas actuaciones.

La Comisión Informativa también dictaminó la propuesta de participación en la primera fase del POS+ Adicional 4/2026 de la Diputación de A Coruña, destinada a financiar gasto corriente. El importe asignado al Concello de la Laracha asciende la 369.856,72 euros.

Otro de los asuntos es la propuesta de adhesión a la Red de Municipios Contra el Cáncer, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a través de su Junta Provincial de A Coruña. La iniciativa busca reforzar la colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad para promover hábitos de vida saludables, impulsar entornos libres de humo, facilitar información y orientación a las personas afectadas por el cáncer y a sus familias y fomentar la participación social y el voluntariado.

Por último, se abordó la Declaración Institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre. Se promueve en colaboración con UNICEF en el marco del compromiso del Concello de A Laracha con los derechos de la infancia reconocido con la concesión del distintivo de Ciudad Amiga de la Infancia.