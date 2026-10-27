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Laracha

A Laracha llevará al pleno dos préstamos del IGVS para financiar las mejoras del Otero Pedrayo

El Concello someterá este viernes a aprobación los convenios con la Xunta para obtener 641.808 euros

A. Pérez Cavolo
27/10/2026 21:19
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El Concello de A Laracha llevará este viernes al pleno extraordinario la aprobación de dos convenios con el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para financiar las mejoras previstas en el entorno del CEIP Otero Pedrayo y en la calle José Añón. Los acuerdos permitirían al Ayuntamiento acceder a 641.808,61 euros mediante dos préstamos sin intereses, con un plazo de devolución de ocho años.

La propuesta fue examinada este martes por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, que dictaminó los asuntos que se someterán a la corporación municipal en la sesión convocada para las 12.00 horas.

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La financiación se destinará a dos proyectos ya planteados por el gobierno local. El primero contempla el acondicionamiento del entorno del CEIP Otero Pedrayo, con la creación de una nueva entrada y una zona de aparcamiento. El segundo consiste en la reforma integral de la calle José Añón, que comunica el centro educativo con la carretera AC-552.

La principal novedad es la fórmula de financiación que se someterá a aprobación. Los fondos del IGVS no tendrán carácter de subvención, sino que deberán ser reintegrados por el Concello durante los ocho años establecidos, aunque sin pagar intereses.

Cerca de 370.000 euros para gastos corrientes

El pleno también abordará la participación de A Laracha en la primera fase del POS+ Adicional 4/2026 de la Diputación de A Coruña, que asigna al municipio 369.856,72 euros para financiar gastos corrientesSe trata de una aportación independiente de los préstamos previstos para las actuaciones urbanísticas del entorno escolar.

Otro de los asuntos será la propuesta de adhesión a la ‘Rede de Concellos Contra o Cancro’, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La incorporación busca reforzar la colaboración en la prevención de la enfermedad, la promoción de hábitos saludables, la creación de espacios libres de humo y el apoyo a pacientes y familiares.

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Por último, la corporación debatirá una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre. La iniciativa se promueve junto a UNICEF y está vinculada al reconocimiento de A Laracha como ‘Cidade Amiga da Infancia’.

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