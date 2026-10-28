Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El Concello promueve una publicación sobre la historia de la educación en A Laracha que escribirá Xabier Maceiras

El autor solicita colaboración a la ciudadanía para recopilar información y fotografías sobre antiguos maestros, escuelas y la actividad educativa en general

Redacción Carballo
28/10/2026 19:10
O alcalde, José Manuel López, e a concelleira Patricia Bello duranta a reunión con Xabier Maceiras
O alcalde, José Manuel López, e a concelleira Patricia Bello duranta a reunión con Xabier Maceiras
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de A Laracha sigue promoviendo la recuperación y divulgación de la memoria local con un nuevo proyecto editorial dedicado a la historia y a la evolución de la educación en el municipio, trabajo que fue encargado al escritor y documentalista Xabier Maceiras.

El alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Cultura, Patricia Bello, mantuvieron una reunión con el autor para abordar los contenidos que tendrá el libro y las necesidades de documentación previas al proceso de redacción. En este sentido, Xabier Maceiras hizo un llamamiento a la colaboración de todas las personas que puedan facilitar información, testimonios o fotografías antiguas relacionadas con la actividad educativa en el término municipal, incluyendo maestros, escuelas y cualquier otro aspecto de interés. 

Todas las personas que deseen colaborar pueden contactar con él a través de sus redes sociales o del correo electrónico xabimaceirasrodriguez@gmail.com.

Esta será la tercera publicación que Xabier Maceiras realizará por encargo del Concello de A Laracha. La primera fue 'As telleiras da Laracha e os cabaqueiros de O Baixo Miño', dedicada a la industria de las telleiras. La segunda, centrada en el sector maderero, ya está rematada y será editada y presentada próximamente.

Además, el autor mantiene en funcionamiento, con la colaboración del Concello, el blog 'Crónicas da Laracha' en el que publica artículos con periodicidad semanal desde hace cinco años. Y también cuenta con otros dos libros relacionados con la recuperación y puesta en valor de la memoria del municipio: 'Os bailes dos avós' y 'Cen anos de fútbol en Arteixo e A Laracha'.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

O alcalde, José Manuel López, e a concelleira Patricia Bello duranta a reunión con Xabier Maceiras

El Concello promueve una publicación sobre la historia de la educación en A Laracha que escribirá Xabier Maceiras
redacción carballo
Vista del colegio Otero Pedrayo

A Laracha llevará al pleno dos préstamos del IGVS para financiar las mejoras del Otero Pedrayo
A. Pérez Cavolo
Vista del colegio Otero Pedrayo

A Laracha llevará a pleno los convenios con el IGVS para financiar la humanización del entorno del Otero Pedrayo y la rúa José Añón
redacción carballo
Microplasticos en Caión

Miles de microplásticos siguen contaminando la playa de Caión pese a la menor presencia de pellets
A. Pérez Cavolo