El Concello promueve una publicación sobre la historia de la educación en A Laracha que escribirá Xabier Maceiras

O alcalde, José Manuel López, e a concelleira Patricia Bello duranta a reunión con Xabier Maceiras

El Concello de A Laracha sigue promoviendo la recuperación y divulgación de la memoria local con un nuevo proyecto editorial dedicado a la historia y a la evolución de la educación en el municipio, trabajo que fue encargado al escritor y documentalista Xabier Maceiras.

El alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Cultura, Patricia Bello, mantuvieron una reunión con el autor para abordar los contenidos que tendrá el libro y las necesidades de documentación previas al proceso de redacción. En este sentido, Xabier Maceiras hizo un llamamiento a la colaboración de todas las personas que puedan facilitar información, testimonios o fotografías antiguas relacionadas con la actividad educativa en el término municipal, incluyendo maestros, escuelas y cualquier otro aspecto de interés.

Todas las personas que deseen colaborar pueden contactar con él a través de sus redes sociales o del correo electrónico xabimaceirasrodriguez@gmail.com.

Esta será la tercera publicación que Xabier Maceiras realizará por encargo del Concello de A Laracha. La primera fue 'As telleiras da Laracha e os cabaqueiros de O Baixo Miño', dedicada a la industria de las telleiras. La segunda, centrada en el sector maderero, ya está rematada y será editada y presentada próximamente.

Además, el autor mantiene en funcionamiento, con la colaboración del Concello, el blog 'Crónicas da Laracha' en el que publica artículos con periodicidad semanal desde hace cinco años. Y también cuenta con otros dos libros relacionados con la recuperación y puesta en valor de la memoria del municipio: 'Os bailes dos avós' y 'Cen anos de fútbol en Arteixo e A Laracha'.