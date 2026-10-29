A Laracha destina más de 161.000 euros a mejorar plazas y carreteras en cuatro parroquias

Responsables municipales y de las obras concretaron el inicio de los trabajos en la praza Les Sables dOlonne C. A Laracha

El Concello de A Laracha movilizará más de 161.000 euros para mejorar espacios públicos y carreteras municipales en distintas zonas del municipio. El alcalde, José Manuel López Varela, y el concejal de Obras Públicas, Pablo Cambón, participaron este jueves en la firma del acta de replanteo de las primeras actuaciones, junto a representantes de la empresa adjudicataria, Vázquez y Reino, y la dirección de obra. Este trámite marca el paso previo al inicio de los trabajos.

Una de las intervenciones se desarrollará en la plaza Les Sables d’Olonne, situada en la capital municipal. Los trabajos contemplan la renovación del pavimento en toda su superficie, la actualización de la señalización horizontal y vertical y la mejora del equipamiento urbano.

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Se trata de un espacio utilizado habitualmente como zona de estacionamiento por residentes y usuarios del IES Agra de Leborís, la Biblioteca Municipal y la Casa da Cultura. Además, acoge diferentes actividades y eventos a lo largo del año, por lo que la actuación afectará a uno de los puntos de uso frecuente del casco urbano.

La segunda plaza incluida en el proyecto es Punta das Ondas, en Caión, situada detrás de la cetaria y junto al paseo marítimo. En este caso, se renovará el pavimento, se acondicionarán los márgenes para integrarlos mejor en el conjunto del espacio y se mejorará la red de recogida de aguas pluviales.

El proyecto se completa con la intervención en dos tramos de la red viaria de O Cancelo do Medio, en Cabovilaño, que suman 167 metros de longitud. Las obras consistirán en la limpieza de cunetas, la reparación y mejora del firme y la renovación de la señalización.

Nuevas actuaciones en Erboedo y Coiro

De forma paralela, el Concello prevé sacar a licitación en los próximos días otro proyecto de mejora de carreteras municipales, esta vez en Erboedo de Abaixo y Barbacán, pertenecientes a las parroquias de Erboedo y Coiro, respectivamente.

La intervención contará con un presupuesto superior a 90.000 euros y abarcará tanto las vías interiores de estos núcleos como las carreteras que los conectan con la provincial DP-1913.

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Los trabajos incluirán la renovación del firme, el acondicionamiento de los bordes de las calzadas para mejorar su integración en la plataforma viaria y la actualización de la señalización horizontal y vertical.

A diferencia de las actuaciones previstas en las dos plazas y en O Cancelo do Medio, cuyo contrato ya está adjudicado y cuenta con el acta de replanteo firmada, este segundo proyecto todavía debe superar el procedimiento de licitación.