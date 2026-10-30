A Laracha consigue 642.000 euros sin intereses para mejorar los accesos al CEIP Otero Pedrayo

La sesión plenaria de este viernes en A Laracha C. A Laracha

El Concello de A Laracha dispondrá de 641.808 euros en financiación sin intereses para acometer dos actuaciones destinadas a mejorar la seguridad vial, los accesos y los espacios peatonales en el entorno del CEIP Otero Pedrayo. El pleno municipal aprobó este viernes, por unanimidad de los tres grupos políticos, los convenios con el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) que permitirán obtener los fondos mediante dos préstamos a devolver en un plazo de ocho años.

La primera de las intervenciones contempla la creación de un nuevo acceso principal al CEIP Otero Pedrayo y la habilitación de un espacio de estacionamiento. La actuación permitirá ordenar las entradas y salidas del recinto escolar y facilitar las maniobras y paradas de los autobuses que transportan al alumnado, así como de los vehículos particulares que acuden al colegio.

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El segundo proyecto se centrará en la calle José Añón, que conecta la carretera AC-552 con la avenida Bos Aires y constituye una de las principales comunicaciones con el centro educativo. La reforma prevé construir nuevas aceras y completar el recorrido peatonal mediante una senda que discurrirá por uno de los márgenes a lo largo de toda la calle.

El proyecto incluye, además, la instalación de mobiliario urbano y aparcabicicletas, así como la preinstalación necesaria para incorporar en el futuro un punto de recarga de vehículos eléctricos.

Otros 369.856 euros para gasto corriente

El pleno extraordinario también aprobó la participación del Concello en la primera fase del POS+ Adicional 4/2026 de la Diputación de A Coruña, que supondrá una aportación de 369.856,72 euros.

El gobierno local ha decidido destinar íntegramente esta cantidad a gasto corriente, en lugar de financiar nuevas inversiones. El alcalde, José Manuel López Varela, explicó que los fondos permitirán reforzar las partidas destinadas a atender diferentes necesidades de los departamentos municipales, incluidos trabajos relacionados con obras y servicios técnicos.

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Según trasladó el regidor, esta opción permitirá disponer del dinero con mayor agilidad, al evitar los plazos administrativos que exige la preparación y tramitación de nuevos proyectos de inversión.

La corporación municipal aprobó igualmente la incorporación de A Laracha a la Red de Municipios Contra el Cáncer, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La adhesión pretende reforzar la colaboración entre el Concello y la entidad para promover hábitos saludables, impulsar espacios libres de humo y facilitar información y orientación a las personas afectadas por la enfermedad y a sus familias.

Otro de los acuerdos adoptados fue la aprobación de una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre. La iniciativa se desarrolla en colaboración con UNICEF y se enmarca en la condición de A Laracha como Ciudad Amiga de la Infancia.

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Al término de la sesión, el alcalde anunció la convocatoria de un nuevo pleno extraordinario para el próximo martes, en el que se realizará el sorteo de las mesas electorales con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, según recoge el comunicado municipal. La sesión de este viernes comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo.