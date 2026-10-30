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Laracha

A Laracha triplica sus puntos limpios móviles para facilitar el reciclaje en las tres parroquias

El Concello también ha instalado dos contenedores de grandes dimensiones en el punto limpio de O Formigueiro

A. Pérez Cavolo
30/10/2026 16:55
Los nuevos puntos limpios móviles de A Laracha
Los nuevos puntos limpios móviles de A Laracha
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El Concello de A Laracha triplicará el número de puntos limpios móviles disponibles en el municipio con la incorporación de dos nuevas unidades, que comenzarán a funcionar próximamente. La medida permitirá ampliar la cobertura territorial del servicio de recogida selectiva y facilitar que los vecinos puedan deshacerse de determinados residuos sin necesidad de desplazarse hasta las instalaciones fijas de O Formigueiro.

Hasta ahora, el municipio contaba con un único punto limpio móvil que recorría de forma itinerante, con periodicidad semanal, las tres parroquias de A Laracha. Con las nuevas adquisiciones, el servicio pasará a disponer de tres unidades, lo que permitirá mejorar su distribución por el territorio y acercar la recogida a un mayor número de usuarios.

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Estos equipamientos están destinados a residuos que, por sus características, no deben depositarse en los contenedores convencionales. Entre ellos figuran textiles, aerosoles, lámparas, pequeños aparatos electrónicos y pilas, que requieren una recogida diferenciada para facilitar su posterior tratamiento. La incorporación de las nuevas unidades pretende ofrecer una alternativa más accesible para los residentes, especialmente para aquellos que viven alejados del punto limpio fijo y que hasta ahora dependían de la presencia semanal del servicio itinerante.

Mejoras en O Formigueiro

La ampliación de los puntos limpios móviles se complementa con nuevas actuaciones en las instalaciones municipales de O Formigueiro, donde ya se han colocado dos contenedores metálicos de grandes dimensionesLos nuevos recipientes están situados en la zona recientemente ampliada del recinto y permitirán mejorar la clasificación y el almacenamiento de los diferentes tipos de residuos que se reciben.

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En ese mismo espacio también se ha instalado una barandilla de seguridad, destinada a mejorar las condiciones de utilización de las instalaciones. Tanto la adquisición de los puntos limpios móviles como las mejoras de O Formigueiro cuentan con financiación de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de una convocatoria de ayudas cofinanciada por la Unión Europea mediante el programa Galicia Feder 2021-2027.

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