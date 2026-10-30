O camposanto de Caión, á cabeza da provincia no uso do galego nas lápidas
Este cemiterio do municipio da Laracha destaca polo elevado uso da lingua autóctona
O rexurdimento da lingua galega chega aos cemiterios de toda a comunidade. Así o certifica o profesor Bernardo Penabade, que iniciou este proxecto de investigación no ano 1997, cando era anecdótico este idioma nos rituais funerarios. Penabade é o impulsor e coordinador do proxecto ‘Palabra e Memoria’, que estudia e promove o uso da lingua galega nos epitafios, lápidas e rituais funerarios nos cemiterios de Galicia.
Na provincia da Coruña o concello da Laracha ocupa o segundo posto na utilización do galego nas lápidas dos cemiterios, cunha porcentaxe do 18,8%. Aquí ocupa un lugar destacado o camposanto de Caión, tal como certificou no seu día o catedrático Elisardo López Varela, que se encargou de visitar este espazo. Para Bernardo Penabade tamén resulta especialmente significativo este caso, sobre todo por tratarse dun lugar pequeno, onde se atopa unha porcentaxe moi elevada de escritos no noso idioma.
O promotor da iniciativa tamén quere destacar o forte incremento que se rexistrou nos últimos anos a nivel xeral, desde que empezaron co proxecto. No ano 2000 soamente existía un 10% de camposantos que utilizaban o galego nalgunha das súas lápidas, mentras que no 2025 a porcentaxe ascende ata o 90%. “O máis rechamante é que se dou a volta a situación neste cuarto de século”, subliña o estudioso, que atribúe este cambio principalmente á aposta das empresas funerarias pola lingua galega, dando a posiblidade de elixir aos clientes entre os dous idiomas.
O maior incremento prodúcese a partir do ano 2020. Ademais, os impulsores do proxecto queren destacar que no ano 2026, o galego está presente nos 313 concellos galegos e noutros dous en Asturias e Zamora.
Na provincia da Coruña ocupa o primeiro posto o concello de Muros, con máis dun 37% de inscricións nos tres cemiterios visitados, situándose tamén no primeiro de Galicia. A Laracha ocupa o cuarto lugar de Galicia, por detrás de Outeiro de Rei (29,31%) e Abadín (20,16%). Na provincia coruñesa tamén ocupa un lugar destacado o municipio de Tordoia, limítrofe con Carballo, que supera o 9,7% de inscricións en galego nas lápidas.
No resto da Costa da Morte aínda é pouco habitual atopar esta lingua nas necrópoles, aínda que en Cee superan o 8%, e en Fisterra e Camariñas supón máis do 7%. En Santa Comba representa máis dun 6%, en Ponteceso un 5,7%, en Laxe un 5,5% e en Dumbría un 5,4%. Carballo e Zas rondan o 5%, cun 4,9 e 4,7 respectivamente. Pola contra, en Malpica non se chega ao 1% e en Vimianzo supón o 1,1%.
Como experto na utilización da lingua galega nos asuntos relacionados coa morte, Bernardo Penabade tamén chama a atención sobre o aumento do idioma nas necrolóxicas publicadas nos medios de comunicación. En concreto, no Diario de Bergantiños no pasado mes de xaneiro a cifra superou o 9%, aínda que no Diario de Arousa as cifras son máis elevadas en varios concellos da zona norte como Muros, Noia ou Rianxo, con máis dun 25%.
Estas cifras coinciden coas do estudio ‘Palabra e Memoria’, onde Muros ocupa o primeiro posto nas inscricións das lápidas. Rianxo sitúase no terceiro da provincia (e quinto de Galicia), Noia o quinto e Boiro o séptimo.