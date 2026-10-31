A Laracha repara 50 metros del paseo del Anllóns dañados por vandalismo

Obradoiro en el paseo fluvial del Anllóns C. A Laracha

El paseo fluvial del río Anllóns en A Laracha está siendo objeto de una intervención para reparar los daños ocasionados por un acto vandálico y mejorar el estado de su estructura de madera. Los trabajos han comenzado en la zona de O Formigueiro, donde unos 50 metros de pasarela resultaron dañados, y continuarán posteriormente en otros puntos del recorrido.

La actuación está siendo ejecutada por el alumnado de la especialidad de carpintería y mueble del Obradoiro de Emprego A Laracha X. La pasarela, de 2,2 kilómetros de longitud, comunica el área recreativa de Gabenlle con O Formigueiro siguiendo el curso del Anllóns. La intervención no se limita a reparar el tramo afectado por el vandalismo, sino que también contempla labores de mantenimiento y refuerzo en aquellos puntos donde el desgaste acumulado o las características constructivas hacen necesaria una actuación.

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Por el momento, los trabajos se concentran en O Formigueiro, donde se está recuperando la parte de la estructura que sufrió las roturas. Una vez completada esta fase, el alumnado continuará las labores en otros sectores del itinerario para mejorar su estado general.

El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y la concejala de Promoción Económica, Rocío López, visitaron la zona para comprobar la evolución de los trabajos. Durante el recorrido mantuvieron un encuentro con la directora del taller, el profesorado y los participantes de la especialidad de carpintería y mueble para abordar la planificación de las siguientes intervenciones.