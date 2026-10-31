Reabren los centros sociales de Paiosaco y Caión para actividades de ocio

Vista del centro sociocultural de Paiosaco EC

Los centros sociales de Paiosaco (Centro Sociocultural da Porta Santa) y de Caión (antigua casa rectoral) volverán a estar disponibles para los vecinos de A Laracha a partir de la próxima semana, de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas. Allí las personas de cualquier edad podrán participar en diferentes actividades de ocio, y el Concello larachés programará 'Tempo de Lecer', con actividades lúdicas y recreativas para todos los públicos. La participación es gratuita y no es necesario inscripción previa.

Además, habrá otras actividades puntuales. Las propuestas habituales son ‘Manualidades en familia’, donde se realizarán diferentes creaciones artísticas. Los sábados, en Paiosaco continuarán los ‘Seráns de baile’ amenizados con dj y servicio de bebidas.

Como actividades puntuales, durante el mes de noviembre habrá bingo, papiroflexia, manualidades, juegos con plastilina, scrapbooking, iniciativas con motivo del Día Mundial de la Infancia, elaboración de un mural colectivo y obradoiro de reciclaje.