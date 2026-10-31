Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Reabren los centros sociales de Paiosaco y Caión para actividades de ocio

También habrá propuestas puntuales como bingo, papiroflexia o manualidades 

Diana Bergara
31/10/2026 20:53
Vista del centro sociocultural de Paiosaco
Vista del centro sociocultural de Paiosaco
EC
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los centros sociales de Paiosaco (Centro Sociocultural da Porta Santa) y de Caión (antigua casa rectoral) volverán a estar disponibles para los vecinos de A Laracha a partir de la próxima semana, de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas. Allí las personas de cualquier edad podrán participar en diferentes actividades de ocio, y el Concello larachés programará 'Tempo de Lecer', con actividades lúdicas y recreativas para todos los públicos. La participación es gratuita y no es necesario inscripción previa. 

Además, habrá otras actividades puntuales. Las propuestas habituales son ‘Manualidades en familia’, donde se realizarán diferentes creaciones  artísticas. Los sábados, en Paiosaco continuarán los ‘Seráns de baile’ amenizados con dj y servicio de bebidas.

Como actividades puntuales, durante el mes de noviembre habrá bingo, papiroflexia, manualidades, juegos con plastilina, scrapbooking, iniciativas con motivo del Día Mundial de la Infancia, elaboración de un mural colectivo y obradoiro de reciclaje.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Vista del centro sociocultural de Paiosaco

Reabren los centros sociales de Paiosaco y Caión para actividades de ocio
Diana Bergara
Obradoiro en el paseo fluvial del Anllóns

A Laracha repara 50 metros del paseo del Anllóns dañados por vandalismo
A. Pérez Cavolo
La sesión plenaria de este viernes en A Laracha

A Laracha consigue 642.000 euros sin intereses para mejorar los accesos al CEIP Otero Pedrayo
A. Pérez Cavolo
Los nuevos puntos limpios móviles de A Laracha

A Laracha triplica sus puntos limpios móviles para facilitar el reciclaje en las tres parroquias
A. Pérez Cavolo