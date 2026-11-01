Castañas y nueces hasta seis euros y los primeros grelos: el otoño llena los puestos de Paiosaco

Muchos productos de la huerta se ofrecieron este domingo en Paiosaco

Las castañas, las nueces, las nabizas y los grelos marcaron este domingo el ambiente otoñal de la feria de Paiosaco, en A Laracha. Los puestos de productos agrícolas ofrecieron buena parte de los alimentos característicos de esta época del año, con precios que alcanzaron los seis euros el kilo en el caso de las castañas y las nueces. La jornada, coincidente con la festividad de Todos los Santos, estuvo acompañada por el buen tiempo, aunque se registró una menor presencia de vendedores y productores debido a las celebraciones y visitas a los cementerios.

Las castañas se comercializaron entre tres y seis euros el kilo, dependiendo de la oferta, mientras que las nueces oscilaron entre cuatro y seis euros. Junto a estos frutos secos, los puestos exhibieron otros productos de temporada, como caquis, uvas, manzanas y membrillos, además de las primeras ofertas de verduras propias de los meses más fríos.

Entre ellas destacaron las nabizas y los grelos, que se vendieron a precios de entre dos y tres euros el manojo. También hubo berzas gallegas, repollos, espinacas y lechugas, con precios que rondaron el euro, en una oferta especialmente vinculada a la preparación de caldos, potajes y otros platos tradicionales.

Las zanahorias se ofrecieron entre 1,75 y dos euros el manojo, mientras que los puerros podían adquirirse por cantidades de entre uno y 1,50 euros. La variedad de verduras permitió completar una oferta en la que los productos de temporada compartieron espacio con otros alimentos habituales de la feria.

Hasta dos toneladas de patatas se comercializaron en la feria larachesa MN

Patatas desde un euro y tomates hasta 6,50

La patata volvió a ocupar un lugar destacado en el mercado de Paiosaco. Según los datos recogidos durante la jornada, se ofertaron alrededor de dos toneladas de este producto, con variedades de piel blanca y roja y precios comprendidos entre uno y 1,70 euros el kilo. Las patatas finas y las violetas, de características diferentes a las variedades más comunes, alcanzaron los dos euros.

La oferta de tomates presentó diferencias de precio todavía mayores. Las variedades más económicas se situaron en torno a los tres euros el kilo, mientras que otras llegaron a los 6,50 euros, como la denominada mar azul. Los pimientos morrones se vendieron a 3,50 euros y los del piquillo, entre dos y tres euros.

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Entre las frutas, las manzanas comunes oscilaron entre uno y dos euros el kilo, mientras que las de tipo tabardilla, utilizadas también en la elaboración de postres, se situaron entre dos y 2,50 euros. Los membrillos costaron alrededor de dos euros, una cantidad similar a la de los caquis y las uvas. Entre los productos menos habituales figuró el maracuyá, que alcanzó los diez euros el kilo.

La feria también permitió adquirir miel de apicultores de la zona, con tarros de entre nueve y doce euros, y quesos artesanos que se ofrecieron a precios de entre nueve y diez euros el kilo. Los huevos de gallinas criadas en libertad se situaron entre cinco y seis euros la docena.

La coincidencia con el 1 de noviembre también se reflejó en la presencia de puestos de flores, uno de los productos más vinculados a la celebración de Todos los Santos y a las visitas a los cementerios. Junto a las flores, la feria mantuvo su oferta de plantas destinadas a los huertos particulares. Los lotes de plantas de berza gallega y repollo para su trasplante se vendieron a precios de entre nueve y doce euros, en una época en la que numerosos vecinos preparan sus huertas para los cultivos de otoño e invierno.

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La actividad comercial de Paiosaco no se limitó a los puestos de alimentación y productos agrícolas. Los establecimientos de hostelería también participaron en la jornada ferial, con su oferta habitual de platos tradicionales, entre ellos callos, fabada y distintas preparaciones de carne, tanto para consumir en los locales como para llevar a casa. Panaderías, supermercados y otros negocios completaron la actividad del primer domingo de mes.

Unos 65 puestos en la feria de Cee

La jornada ferial también tuvo su cita en Cee, donde el mercado de O Recheo reunió alrededor de 65 puestos ambulantes. La oferta fue más diversificada, con presencia de vendedores de ropa, calzado, alimentación, bisutería y otros artículos de consumo.

El tiempo soleado favoreció los desplazamientos por el recinto, aunque la festividad de Todos los Santos también condicionó la presencia de comerciantes y la apertura de algunos establecimientos de la localidad.

El mercado de abastos constituyó otra de las alternativas para quienes buscaban productos de proximidad, mientras que parte del comercio local y los establecimientos de hostelería mantuvieron su actividad durante la jornada. Los bares y restaurantes de Cee atendieron tanto a vecinos como a visitantes, excursionistas y peregrinos que pasaron por la localidad, uno de los principales puntos comerciales de la Costa da Morte.