A Laracha pone el foco en los niños y adolescentes para prevenir las violencias machistas

Presentación del cartel del 25N en A Laracha CL

El Concello de A Laracha pone el foco en los niños y adolescentes para la prevención de violencias machistas, con diferentes actividades de cara al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El alcalde, José Manuel López Varela; la concejala de Igualdad, Rocío López; la directora del Centro de Información ás Mulleres (CIM), Ana Aldao; y la técnica de Igualdade, Xiomara Lazo, presentaron este martes las actividades, que se centrarán en los centros educativos del municipio, además de otras propuestas dirigidas a las mujeres y otras abiertas a toda la ciudadanía.

El principal objetivo de las iniciativas es la prevención de las violencias machistas, promover la igualdad y fomentar relaciones basadas en el respeto, la libertad y el consentimiento. El día 25 un total de 192 alumnos de tercero y cuarto de Primaria de los tres colegios del municipio participarán durante la mañana en las diferentes propuestas mediante obradoiros temáticos con una gincana cooperativa de investigación para trabajar los valores.

El IES Agra de Leborís, por su parte, acogerá en los meses de noviembre y diciembre obradoiros formativos dirigidos a un total de 326 adolescentes en los que se abordará la educación emocional, las violencias en el ámbito digital o relaciones afectivas, entre otras cosas.

Por otra parte, el centro sociocultural de Paiosaco acogerá el 27 de noviembre un curso de defensa personal femenina dirigido a mujeres mayores de edad y chicas mayores de 16 años que cuenten con la correspondientes autorización. La formación está adaptada a todos los niveles, con preparación física y mental para practicar actuaciones a llevar a cabo ante situaciones de riesgo. Es necesario anotarse en la página web municipal.

Otra de las actividades a realizar será la VI Andaina A Laracha unida fronte ás violencias machistas, el sábado 28, a las 11.00 horas, que culminará la programación del 25N. La marcha saldrá de la Praza Les SAbles d´Olonne y finalizará con la lectura de un manifiesto por parte del Espazo de Participación da Infancia e Adolescencia (EPIA).