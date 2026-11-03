José Pardiñas lleva a A Laracha su obra 'En vísperas de nada'

Jose Pardiñas Alvite, autor del libro IG

El vimiancés José Pardiñas Alvite afincado en Cee llevará su primer libro a A Laracha. 'En vísperas de nada' será presentado este viernes 6 de noviembre en la biblioteca municipal, a las 20.30 horas. La entrada es libre y gratuita.

Además del propio autor, en el acto participarán el concejal de Obras y Urbanismo de A Laracha, Pablo Cambón Bértoa, y la profesora Bibiana Bértoa Cambón. La obra de José Pardiñas, profesor jubilado, vio la luz hace un año, con presentaciones en Cee, Vimianzo y Santa Comba.

En la obra el autor retrata el declive de una aldea gallega, abordando temas como el paso del tiempo, la soledad, la muerte, la naturaleza o el sentido de la vida, inspirándose en anécdotas y vivencias reales.