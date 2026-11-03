Las corporaciones de la comarca celebran plenos extraordinarios para elegir a los miembros de las mesas electorales

En A Laracha la sesión estuvo presidida por el teniente de alcalde, José Ramón Martínez Concello da Laracha

En los distintos municipios de la Costa da Morte continúan sucediéndose las reuniones plenarias para elegir a los componentes de las mesas electorales de cara a la cita con las urnas del próximo día 29 de noviembre.

Las corporaciones municipales de A Laracha y Fisterra celebraron en la mañana de este martes las respectivas sesiones extraordinarias. En el primer caso el escenario volvió a ser la Casa da Cultura toda vez que la sede consistorial larachesa continúa en obras y el encargado de presidir la sesión fue, en ausencia del primer edil, el teniente de alcalde, José Ramón Martínez Barbeito.