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Laracha

Las corporaciones de la comarca celebran plenos extraordinarios para elegir a los miembros de las mesas electorales

En A Laracha y Fisterra las sesiones tuvieron lugar este martes

Manuel Froxán Rial
03/11/2026 21:04
En A Laracha la sesión estuvo presidida por el teniente de alcalde, José Ramón Martínez
En A Laracha la sesión estuvo presidida por el teniente de alcalde, José Ramón Martínez
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En los distintos municipios de la Costa da Morte continúan sucediéndose las reuniones plenarias para elegir a los componentes de las mesas electorales de cara a la cita con las urnas del próximo día 29 de noviembre.

Las corporaciones municipales de A Laracha y Fisterra celebraron en la mañana de este martes las respectivas sesiones extraordinarias. En el primer caso el escenario volvió a ser la Casa da Cultura toda vez que la sede consistorial larachesa continúa en obras y el encargado de presidir la sesión fue, en ausencia del primer edil, el teniente de alcalde, José Ramón Martínez Barbeito.

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