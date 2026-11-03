Laracha
Las corporaciones de la comarca celebran plenos extraordinarios para elegir a los miembros de las mesas electorales
En A Laracha y Fisterra las sesiones tuvieron lugar este martes
En los distintos municipios de la Costa da Morte continúan sucediéndose las reuniones plenarias para elegir a los componentes de las mesas electorales de cara a la cita con las urnas del próximo día 29 de noviembre.
Las corporaciones municipales de A Laracha y Fisterra celebraron en la mañana de este martes las respectivas sesiones extraordinarias. En el primer caso el escenario volvió a ser la Casa da Cultura toda vez que la sede consistorial larachesa continúa en obras y el encargado de presidir la sesión fue, en ausencia del primer edil, el teniente de alcalde, José Ramón Martínez Barbeito.