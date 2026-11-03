Los laracheses se echarán al monte en las nuevas jornadas micológicas

Setas recogidas por Lumieira el pasado sábado en Carballo Raúl López Molina

El Concello de A Laracha organiza una nueva jornada micológica para los amantes de las setas. El sábado 14 de noviembre se celebra la edición número 13, por lo que los asistentes tendrán la oportunidad de conocer las especies e identificarlas de la mano de Raquel Poncini y Pablo Cuadrado.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con una salida al monte para la observación y recogida de setas. El punto de encuentro será el área recreativa de Gabenlle. Por la tarde, a las 17:30 horas, en la Casa da Cultura habrá un obradoiro de identificación de las especies, en el que se analizarán los ejemplares recogidos durante la mañana y otros que pueden encontrarse por los montes laracheses. El plazo de inscripción abre este miércoles. La actividad es gratuita, con preferencia de los vecinos empadronados.