Muere desangrado un larachés tras sufrir un corte en una pierna con la motosierra con la que trabajaba

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del monasterio de Soandres EC

Un vecino de la parroquia larachesa de Soandres perdió la vida en un accidente laboral ocurrido alrededor de las 11 horas de este martes en una finca situada en las inmediaciones del conocido monasterio de la localidad.

La víctima, acompañado de su esposa, estaba cortando leña y en un momento dado, el árbol que talaba amenazó con venírsele encima por lo que el trabajador trató de ponerse a salvo, con tan mala fortuna que cayó sobre la espada de la motosierra que seguía encendida y le ocasionó un fuerte tajo en la parte superior de la pierna izquierda.

Al lugar de los hechos se desplazó una ambulancia medicalizada con sanitarios del centro médico de A Laracha, así como efectivos de la Guardia Civil y Policía Local, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida al malogrado vecino de Soandres, que rondaba los 70 años de edad.