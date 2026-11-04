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Laracha

Afaber pone en marcha en A Laracha un programa de envejecimiento activo

La actividad se prolongará hasta el mes de junio del próximo año

Manuel Froxán Rial
04/11/2026 21:47
Los representantes del Concello y de Afaber durante la reunión
Una reunión entre representantes municipales de A Laracha y de Afaber
Mar Casal
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El Concello de A Laracha, de la mano de Afaber, acaba de poner en marcha la actividad denominada 'Conecta Contigo' que se enmarca dentro del programa municipal de envejecimiento activo. Se trata de una propuesta que se prolongará hasta junio del próximo año y que se desarrollará en distintas parroquias del municipio.

Consta de cuatro sesiones en las que se abordarán temáticas específicas como las emociones, la risoterapia, las músico terapia y la aeromaterapia. La primera parroquia en la que se impartieron fue Vilaño y ahora le toca el turno a la de Caión. Será concretamente este viernes día 6 de noviembre, en el centro sociocomunitario y en horario de 11.30 a 13.00 horas. 

Los distintos talleres están dinamizados por la educadora social de Afaber, Mónica Martínez. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con los teléfonos 625 980 691 y 981 75 85 45 o a través del email: afabercarballo@gmail.com 

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