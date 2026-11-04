El Concello de A Laracha repartirá 15.000 euros en bonos durante la campaña 'Agasalla comercio local, ten premio'

Rocío López, José Manuel López y Ana Carmen Jiménez durante la presentación de la campaña Concello da Laracha

'Agasalla comercio, ten premio', la campaña con la que el Concello de A Laracha aspira a incentivar las compras en los establecimientos del municipio de cara a la festividad navideña, llega este año a su cuarta edición. La iniciativa permitirá repartir 15.000 euros en bonos de descuento, además de regalos aportados voluntariamente por los negocios participantes y de las tres experiencias que se sortearán entre las papeletas no premiadas.

El funcionamiento será similar al de años precedentes: por cada 10 euros de compra en los establecimientos adheridos, los clientes recibirán una tarjeta rasca y gana. Entre ellas se distribuirán 1.500 bonos de 10 euros que podrán descontarse en las compras realizadas en los negocios participantes. También habrá tarjetas premiadas con regalos donados por los propios establecimientos participantes.

Las tarjetas que no obtengan ninguno de estos premios directos tendrán una segunda oportunidad, ya que podrán participar en el sorteo de experiencias cultural, turística y gastronómica.

El contenido de la campaña se dio a conocer en un acto celebrado este miércoles al que asistieron el alcalde, José Manuel López Varela; la concejala de Promoción Económica, Rocío López; y la agente de Emprego e Desenvolvemento Local, Ana Carmen Jiménez.

El regidor destacó que la iniciativa trata de aprovechar la época de mayor actividad comercial del año y conseguir que las compras propias de Navidad repercutan directamente en la economía local. “Queremos animar aos veciños a que fagan no comercio local tanto as compras habituais como as excepcionais do Nadal. Apostar polo local é apostar por crear riqueza no propio municipio, algo que beneficia a toda a sociedade”, dijo José Manuel López.

La concejala Rocío López animó tanto a negocios como a los vecinos a implicarse en la presente edición y destacó que el número de establecimientos participantes crece año tras año. La edil puso en valor los 15.000 euros destinados por el Concello a los bonos y la colaboración de los comercios a través de sus regalos, que permiten ampliar el atractivo de la campaña.

‘Agasalla comercio local, ten premio’ está abierta a todos los negocios con establecimientos abierto al público en el término municipal. Además de las tiendas de comercio tradicional, podrán adherirse cafeterías, peluquerías, taxistas, etcétera. El plazo de inscripción abrirá en los próximos días, una vez publicadas las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y permanecerá abierto hasta el 18 de noviembre. Deberá concretarse a través del formulario habilitado en la página web municipal del programa (https://nadal.alaracha.gal/).

Con esta iniciativa el Concello refuerza las acciones municipales de apoyo al comercio y a los servicios locales. ‘Agasalla comercio local, ten premio’ es la campaña específica navideña, que se complementa con los bonos del programa ‘Eu merco na Laracha’ que se promueve durante la primavera. Ambas propuestas buscan favorecer el consumo de proximidad, apoyar la actividad de los negocios y contribuir a la creación y mantenimiento de empleo en el municipio.