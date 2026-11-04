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Laracha

“O perigo desta planta aféctanos a todos os que vivimos a carón do Anllóns”

Stop Biogás A Laracha se prepara para la nueva manifestación de este sábado que estará precedida por el pleno para frenar la planta de Soandres

A. Pérez Cavolo
04/11/2026 21:00
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La oposición vecinal al proyecto de construcción de una planta de biogás en Soandres volverá a trasladarse este fin de semana a las calles de A Laracha. La plataforma Stop Biogás ha convocado para este sábado una nueva manifestación con la que pretende mantener la presión sobre las administraciones y reclamar medidas para impedir que la instalación llegue a ejecutarse. 

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La marcha comenzará a las 12.00 horas en la plaza Les Sables d’Olonne, junto a la biblioteca municipal, y recorrerá distintas calles de la localidad hasta llegar a la Praza do Concello, donde los representantes de la plataforma leerán un manifiesto. Será una nueva demostración de rechazo a la instalación después de la protesta celebrada el pasado mes de mayo, cuando los miles de personas ya expresaron su preocupación por las posibles consecuencias ambientales del proyecto.

En esta ocasión, los convocantes quieren que la movilización trascienda el ámbito municipal y reúna también a vecinos de otros puntos de Bergantiños. “Convocamos a toda a comarca de Bergantiños, porque o perigo desta planta aféctanos a todos os que vivimos a carón do Anllóns”, señalan desde la plataforma, que considera que las repercusiones de la actividad prevista podrían extenderse a otros territorios vinculados al curso del río.

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Una de las principales preocupaciones del colectivo es precisamente la posible afección al Anllóns. Los opositores sostienen que la instalación proyectada utilizaría el río como punto de vertido de los residuos líquidos derivados de su actividad, una circunstancia que consideran incompatible con la protección del entorno. También cuestionan la ubicación elegida, al señalar que la planta estaría situada a menos de 300 metros de algunas viviendas de la parroquia de Soandres.

Estas circunstancias constituyen los principales argumentos de la plataforma para reclamar que se detenga la tramitación. El colectivo insiste en que su rechazo no responde únicamente a la proximidad de la infraestructura a los núcleos habitados, sino también a las consecuencias que teme para el medioambiente y para el conjunto de la comarca.

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Pleno extraordinario este viernes

La convocatoria del sábado llegará apenas 24 horas después de una sesión plenaria que la plataforma considera especialmente importante para el futuro del proyecto. El Concello de A Laracha ha convocado este viernes, a las 13.30 horas, un pleno extraordinario en el centro sociocultural de Paiosaco, después de que los grupos municipales del BNG y el PSOE solicitaran que se abordase la paralización de la planta.

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“O Concello da Laracha di que está en contra pero pode paralizar cautelarmente o proxecto e non o fai”, afirman desde Stop Biogás A Laracha. Con este argumento, sus integrantes cuestionan la actuación municipal y consideran insuficiente que el ejecutivo exprese su rechazo sin adoptar las medidas que ellos reclaman.

Los convocantes también quieren que los vecinos participen directamente en el debate institucional. “Temos que acudir toda a veciñanza a este Pleno a presionar ao Concello para que tome medidas reais contra o proxecto”.

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