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Laracha

Talía abre los Venres Teatrais en A Laracha

'La compañía presenta Artur Ui, o ovo da serpe', una obra dirigida por Quico Cadaval

Diana Bergara
05/11/2026 19:00
Talía Teatro será la compañía encargada de abrir el ciclo
Talía Teatro será la compañía encargada de abrir el ciclo
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Los Venres Teatrais comienzan en A Laracha este 6 de noviembre con una compañía de referencia en la comarca. Talía Teatro presentará 'Artur Ui, o ovo da serpe', una obra dirigida por Quico Cadaval, que ya lleva meses triunfando por toda la zona. El elenco está integrado por Dani Trillo, Marta Lado, Toño Casais, María Ordóñez, Diego Rey, Marta Ríos, Xurxo Barcala y Artur Trillo.

A partir de los recursos de la comedia y del teatro épico, la obra propone propone una mirada crítica e irónica sobre los mecanismos del poder  y la naturaleza del autoritarismo. Además de homenajear un clásico del siglo XX, el montaje establece paralelismos con el momento actual e invita a reflexionar sobre como surgen y se manifiestan a lo largo de la historia en  determinadas formas de dominación. La función, dirigida a mayores de 13 años, será a las 21.00 horas, con entrada gratuita, en la Casa de Cultura. 

El 13 de noviembre continuará la programación con 'Oproceso', de Malasombra Produccións, escrita y dirigida por Cándido Pazó.  El 20 de noviembre se representará 'Tromsø', de la compañía Morraoconto, con dirección de Rafa R. Martínez e interpretación de Miguel Gendre, Lara Pouso y Lidia Veiga.

Presentación libro

El ciclo se cerrará el 27 de noviembre con 'Riazor Ostia', de Os Náufragos Teatro, una creación de Gustavo del Río interpretada por Denis Gómez, Santiago Cuquejo, María Roja y Davide González. 

Por otra parte, este viernes 6 de noviembre hay otra cita con la cultura en A Laracha. Antes de la programación teatral, a las 20.30 horas, en la biblioteca municipal se presentará el libro 'En vísperas de nada', de José Pardiñas Alvite. 

Además del propio autor, un vimiancés afincado en Cee, participarán Pablo Cambón, concejal de Urbanismo, Obras y Patrimonio, y la docente Bibiana Bértoa Cambón. El acto es abierto para todo el público. 

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