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Laracha

Un taller de defensa personal para mujeres, en A Laracha

Será el día 27 de noviembre en el centro sociocultural de Paiosaco, dentro de las actividades del 25N

Diana Bergara
05/11/2026 18:38
Presentación del cartel del 25N en A Laracha
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Dentro da programación municipal en torno al 25 de Noviembre, Día  Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el  Concello de A Laracha organiza un taller gratuito de defensa personal femenina. Será el viernes 27 de noviembre en el centro sociocultural de Paiosaco en horario de 17:00 a 21:00 horas.

La actividad, que se desarrollará en una única sesión de cuatro horas de duración, pretende proporcionar a las participantes habilidades y destrezas de seguridad y autoconfianza personal para saber como actuar ante posibles situaciones de riesgo. 

La iniciativa está dirigida a mujeres mayores de 18 años, aunque también podrán participar las chicas de 16 y 17 años con la autorización de sus padres o tutores legales. 

Aunque es gratuito, hay que inscribirse, ya que las plazas son limitadas. El plazo ya está abierto y los interesados podrán anotarse hasta el 26 de noviembre o hasta que se cubran todas las plazas. Las inscripciones pueden hacerse en la web actividades.alaracha.gal o en el teléfono 647828184. Este taller se suma a otras diferentes actividades organizadas por el Concello, que se centran principalmente en el ámbito educativo para concienciar a los más jóvenes en la prevención de violencias machistas. 

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