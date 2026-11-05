Un taller de defensa personal para mujeres, en A Laracha
Será el día 27 de noviembre en el centro sociocultural de Paiosaco, dentro de las actividades del 25N
Dentro da programación municipal en torno al 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Concello de A Laracha organiza un taller gratuito de defensa personal femenina. Será el viernes 27 de noviembre en el centro sociocultural de Paiosaco en horario de 17:00 a 21:00 horas.
La actividad, que se desarrollará en una única sesión de cuatro horas de duración, pretende proporcionar a las participantes habilidades y destrezas de seguridad y autoconfianza personal para saber como actuar ante posibles situaciones de riesgo.
La iniciativa está dirigida a mujeres mayores de 18 años, aunque también podrán participar las chicas de 16 y 17 años con la autorización de sus padres o tutores legales.
Aunque es gratuito, hay que inscribirse, ya que las plazas son limitadas. El plazo ya está abierto y los interesados podrán anotarse hasta el 26 de noviembre o hasta que se cubran todas las plazas. Las inscripciones pueden hacerse en la web actividades.alaracha.gal o en el teléfono 647828184. Este taller se suma a otras diferentes actividades organizadas por el Concello, que se centran principalmente en el ámbito educativo para concienciar a los más jóvenes en la prevención de violencias machistas.