A Laracha suspende de forma cautelar la concesión de licencia a la planta de biogás

Momento de la votación Mar Casal

En una concurridísima sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada este viernes en el Centro Sociocultural de Paiosaco, la corporación municipal de A Laracha acordó por unanimidad la suspensión cautelar de las licencias de edificación o actividades destinadas a la instalación de plantas de producción de energía mediante el tratamiento de residuos orgánicos o similares en suelo rústico del municipio. La medida busca frenar la implantación de una macroplanta de biogás en Soandres.

La propuesta partió de la plataforma de afectados, cuyos integrantes abarrotaron ayer el centro social de Paiosaco, y fue llevada al salón de sesiones por los grupos de la oposición, BNG y PSdeG.

La suspensión de licencias para iniciativas industriales consideradas peligrosas para la salud y el medio ambiente, tendrá una duración inicial de un año, a contar a partir de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de Galicia, aunque podrá prolongarse durante otros dos más, hasta un máximo de tres años.

Se trata de un acuerdo que da continuidad a otro tomado con anterioridad por el pleno de iniciar los estudios y trámites necesarios para prohibir o restringir la implantación de plantas o industrias de gestión de residuos, producción de biogás o similares en suelo rústico, sobre todo cuando puedan afectar a núcleos de población o a bienes de patrimonio cultural.

La suspensión cautelar supone un nuevo paso en esa línea de actuación y establece una medida preventiva de ámbito municipal mientras se desarrolla el trabajo de modificación del planeamiento urbanístico.

El público abarrotó el salón de actos del Centro Sociocultural de Paiosaco Mar Casal

Reacciones

La plataforma Stop Biogás se felicitó por el acuerdo plenario y a través de las redes sociales aseguró que el mismo es consecuencia de la movilización social surgida nada más conocerse el proyecto. Sus representantes criticaron al alcalde, al que acusan de cambiar de postura, y anunciaron que la presión social va a continuar “para esixir á Xunta a paralización definitiva do proxecto”.

Para este sábado hay prevista una nueva manifestación que saldrá a las 12.00 horas de la Plaza Les Sables d’Olonne y que concluirá con la lectura de un manifiesto en la Praza do Concello.

El grupo de gobierno rechaza las acusaciones y afirma que desde que se tuvo conocimiento de la iniciativa, “o Concello, de xeito unánime, expresou o seu rexeitamento ao proxecto e foi adoptando todas as medidas que estaban ao seu alcance, dentro das competencias municipais e de acordo cos criterios e conclusións dos informes técnicos, xurídicos e urbanísticos”.